Huawei P40 Serisinin Kameraları, TIPA'dan Ödül Aldı

Technical Image Press Association (TIPA), Huawei P40 serisini, 2020 yılının "En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon" ödülüne layık gördü. Huawei böylece, P40 serisinin kamera kalitesini bir kez daha kanıtlamış oldu.

TIPA, Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro+ telefonlarından oluşan Huawei P40 ailesine 2020 yılının "En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon" ödülünü verdi. Huawei, böylece P serisi telefonlarıyla bu ödülü 4 yıl üst üste kazanmış oldu.

TIPA Dünya Ödülleri 2020, Huawei P serisinden övgüyle bahsetti ve akıllı telefonların fotoğraf yeteneklerinin yeni nesil Huawei P40 serisi ile büyük bir adım daha attığını belirtti. Huawei'den yapılan açıklamaya göre TIPA Dünya Ödülleri 2020, Huawei P40 serisinin genişleyen övgüler listesine eklendi.

Huawei P40 Pro, DxOmark listesinin zirvesinde

DxOmark, Huawei P40 Pro üzerinde gerçekleştirdiği testler sonucunda yeni amiral gemisinin kamerasına 128 puan vermişti. Pozlama, renk, gece çekimi, geniş açı ve zoom gibi tüm alt kategorilerde üstün performans sergileyen P40 Pro, fotoğraf tarafında 140, video tarafında ise 105 puan almıştı.

Huawei P40 serisi telefonlarda yapay zeka destekli beyaz dengesi algoritmaları, büyük ölçüde geliştirilmiş dinamik aralık ve düşük ışık performansı, renk sıcaklığı sensörleri, tüm piksellerde odaklanma yeteneği ve yakınlaştırma ve görüntü kalitesinde artış sağlayan XD Fusion Engine teknolojisi yer alıyor.

TIPA Dünya Ödülleri, her yıl TIPA editörlerinin değerlendirmesiyle tüketicilere en iyi kalite, performans ve değeri sunan ürünleri ödüllendiriyor. Huawei P40 serisi, bu ödülle birlikte akıllı telefonlar arasında en iyi kameralara sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.