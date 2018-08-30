IFA 2018'de sahne alan Huawei, PUBG Mobile için sıradan bir akıllı telefonda bulamayacağınız pek çok teknolojiyi barındıran Honor Play'i tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor, IFA 2018’de gerçekleştirdiği basın etkinliği ile şirketin en yeni akıllı telefonu olan Honor Play’i tanıttı. GPU Turbo desteği sayesinde hemen hemen her oyunda daha yüksek performans ve daha verimli güç tüketimi vadeden cihaz, özellikle PUBG Mobile oyuncuları için bulunmaz bir fırsat olabilir.

Yapay zeka destekli 3D surround ses sistemi sayesinde PUBG Mobile, Asphalt 9 ve Mobile Legends oynarken sesleri üç boyutlu bir dünyadaymış gibi alabiliyorsunuz. Ayrıca 4D Smart Shock teknolojisi, PUBG Mobile oynarken anlık titreşimli geri bildirim almanızı sağlıyor. Şirketin açıklamasına göre Honor Play, PUBG Mobile’ı neredeyse tam kare hızında ve rakiplerine göre çok daha kararlı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Huawei Honor Play Özellikler

İşlemci: Huawei Kirin 970

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Ekran: 6.3 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 16MP, f/2.0

Batarya: 3.750 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C

Honor Play, şu an için teknoloji desteğini PUBG Mobile üzerinde yoğunlaştırmış olsa da ilerleyen dönemde şirket, daha fazla sayıda oyun için teknoloji desteği sunacaktır. Honor Play’i rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden biri ise inanılmaz derecede bütçe dostu olan fiyatı. Amiral gemisi donanımına sahip olan Honor Play, yalnızca 390 dolara (~2600 TL) satışa çıkacak.