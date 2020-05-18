Huawei'den Sabit Odak Uzaklığını Tarihe Gömecek Patent

Huawei'nin almış olduğu yeni bir patent, şirketin tamamen yeni bir kamera teknolojisi üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. ToF sensörüne duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak ve özellikle de video sabitleme konusunda benzersiz olacak sıvı lens teknolojisi, ilk kez P50 serisinde karşımıza çıkabilir.

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi. ABD hükümetinin yasaklarından önce hızlı bir yükseliş sergileyen şirket, özellikle Google Servisleri'ni kullanamamaya başladıktan sonra düşüş eğrisi göstermeye başladı. Huawei, uygulama konusundaki handikapını ise kamera konusunda öne çıkarak nötrlemeye çalışıyor.

Çin Patent Ofisi tarafından paylaşılan veriler, Huawei'nin 25 Aralık 2019'da kuruma bir başvuru yaptığını ve bu başvurunun 7 Nisan'da onaylandığını ortaya koyuyor. Huawei'nin başvuru konusu ise yeni bir kamera teknolojisi. Bu teknoloji nihai bir üründe karşımıza çıkarsa Huawei'nin akıllı telefon sektöründeki kamera trendlerini değiştirebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Huawei'nin yeni kamera teknolojisi neler içeriyor?

Huawei'nin yeni patentinde yer alan kamera teknolojisi

Yukarıda görmekte olduğunuz patent görseli, Huawei'nin sıvı lens teknolojisi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Sıvı lens teknolojisi, tam olarak 4 farklı yapıdan oluşuyor ve bu yapılar, geleneksel kamera teknolojilerinden hayli farklı çalışıyor.

Huawei'nin patentini aldığı sıvı lens teknolojisi, görüntüsü çekilecek nesnenin ne kadar uzakta olduğunu önemsemeden çalışıyor. Başka bir deyişle Huawei'nin yeni teknolojisi, sabit odak uzaklığını tarihe gömüyor. Bu sayede nesne ne kadar uzakta olursa olsun sonuçlar net ve kaliteli oluyor.

Huawei'nin yeni kamera teknolojisinde hareketli bir motor bulunuyor. Bu hareketli motor, sıvı lensi ihtiyaç duyulduğu şekilde hareket ettiriyor ve bu da çekilecek nesnenin görüntüsünü odaklıyor. Bu işlemlerin sadece milisaniyeler içerisinde gerçekleşiyor olması ise akıllı telefonların performansının ciddi anlamda artmasını sağlıyor. Peki Huawei'nin üzerinde çalıştığı sıvı lens teknolojisinin tüketiciler cephesinde ne gibi avantajları olacak?

Huawei'nin patentlediği sıvı lens teknolojisinin avantajları

Sıvı lens teknolojisi tüketiciler için onlarca avantaj sağlayacak. Bu avantajların temelinde ultra hızlı otomatik netleme ve derinlik algılama özellikleri bulunuyor. Ayrıca görüntü sabitleme özelliği de sıvı lens teknolojisi ile bambaşka bir boyuta taşınacak. Tüm bunlara ek olarak sıvı lens teknolojisinin sunacağı belki de en büyük avantaj ToF sensörünün işlevini barındırarak bu sensöre duyulan ihtiyacı kaldıracak olması.