Huawei Search’ün Beta Sürümünün APK Dosyası Ortaya Çıktı

Huawei, yeni servisi Huawei Search üzerinde çalışmaya devam ediyor. Huawei Search üzerinde çalışma devam ederken servisin APK dosyası yayınlandı. APK dosyasını indirerek uygulamayı Huawei telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Huawei, Google servislerini tamamen kullanamayacağı dönem için kendi servislerini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin geliştirme çalışması yürüttüğü servislerden biri de Huawei Search. Huawei Search, anlık aramalar, hızlı görüntüleme widget’ları ve haber beslemeleri gibi özellikler sunuyor. Kullanıcılar bu servisler Videolar, Haberler ve Görseller gibi kısımlarda aramalar yapabilirler.

Huawei Search’ın geliştirme çalışmaları devam ediyor. Ancak şimdi Huawei Search servisinin beta sürümünün APK dosyası ortaya çıktı. EMUI 10 ile beraber çalışabilen servisin karanlık mod desteği de bulunuyor.

Huawei Search, şu anda Huawei’nin AppGalery’sinde bulunmuyor. Servisin ana geliştirme çalışmalarının ardından şu anda testleri yapılıyor. Size sunduğumuz APK dosyası testlerde kullanılan beta sürümünün APK dosyasıdır.

Huawei Search’ı çalıştırmak için öncelikle buradaki bağlantıdan APK dosyasını indirmeniz gerekiyor. İndirme tamamlandıktan sonra telefonunuza Huawei Search’ı yükleyin. Daha sonra Ana Ekrana gidin ve iki parmalığınızı ekrana basılı tutun ve parmaklarınızı birleştirin. Ekranın alt kısmında çıkan seçeneklerden Widget’a dokunun ve istediğiniz aramayı bu ekranın alt kısmında bulunan Ara seçeneğinden yapabilirsiniz.