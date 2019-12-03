Yeni Huawei Telefonlarda ABD Yapımı Parça Bulunmayacak

Çin'in elektronik devi Huawei, geçtiğimiz dönemde getirilen ticaret yasağıyla birlikte oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdi. Fakat Huawei, bu sorunun da üstesinden gelmiş gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi son zamanlarda Huawei ile ilgili getirilen ticaret yasağı, Çin’in elektronik devi ile ABD şirketleri arasındaki iş ilişkisini oldukça talihsiz bir duruma soktu. Bu ticaret savaşlarının etkisini akıllı telefon kullanıcıları üzerinde de görmek mümkün. Özellikle, Huawei’nin en yeni akıllı telefonlarından biri olan Mate 30 Serisi telefonların Google Mobil Hizmetleri’nden mahrum kalacak olması, kullanıcıyı büyük ölçüde etkiliyor.

Getirilen bu ticaret yasağı, telefonun sadece yazılım donanımını etkilemiyor. Çünkü Huawei telefonların bazı diğer parçaları da ABD’den ithal ediliyordu. Fakat Wall Street Journal’dan gelen bir rapora göre; Huawei Mate 30 ve Huawei Y9 Prime 2019 gibi Huawei marka yeni akıllı telefonlar hiçbir ABD yapımı parçaya sahip olmayacak.

Huawei, en ileri teknoloji cihazları üretebilmek için farklı ülkelerdeki şirketler ile iş birliği içinde çalışıyor

ABD’den gelen bu ticaret yasağı da Huawei’nin planlarına taş koydu denebilir. Bunun sonucunda Qualcomm ve Intel gibi şirketler Çin’in elektronik devi ile iş ilişkilerini kesmek zorunda kaldı. Ancak görünen o ki Huawei, ABD’ye olan bağlılığını yok etmenin bir yolunu bulmuş

Örnek vermek gerekirse önceden Cirrus Logic adında bir ABD şirketinden gelen amplifikatörler artık NXP adında Hollanda’daki bir şirketten, ON Semiconductor (ABD) adında bir şirketten gelen güç yönetimi çipleri de artık Tayvan’da yer alan MediaTek’den ithal edilecek.

Verilen bu yeni karar; Huawei’nin ABD yapımı parçalara olan bağlılığını oldukça azaltıyor

ABD bağlılığını kayde değer ölçüde azaltan Huawei, bazı durumlarda, rakip tedarikçilerin sağladığı parçaları kullanarak ABD bağlılığını tamamen ortadan kaldırıyor.

Yayınlanan raporda, Huawei sözcüsünün verdiği bir demeç de bulunuyor. Bu demeçte; “Elbette şirketimizin tercihi; ABD ile olan iş birliğine devam edilmesi yönünde. Ama yasak devam ettiği takdirde ve bu iş birliğinin sürdürülememesi durumunda; ABD haricinde başka kaynaklardan faydalanmak dışında başka bir seçeneğimiz kalmıyor” sözleri yer alıyor.