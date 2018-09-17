Huawei, Mate 20'nin Üç Kameralı Olacağını Doğruladı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, yayınladığı son teaser videosunda Mate 20'nin üç adet arka kameraya sahip olacağının ipucunu verdi.

Huawei'nin Mate 20 cihazı için yayınladığı teaser serisi devam ediyor. Yayınlanan son videoda şirket, cihazın kare biçimli bir arka kameraya sahip olacağını doğruladı.

Bahsi geçen teaser videosunda Huawei, Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun arka kamerasının taslak görüntüsünü ortaya çıkarmadan önce "yeniyi keşfedin" şeklinde bir slogana yer veriyor. Esasen videonun kendisi kameraya yönelik herhangi bir ayrıntıyı doğrulamıyor ancak geçmiş haberlerde bu husustaki detaylara zaten yer verildiği biliniyor.

Mate 20'ye göre biraz daha premium sayılan Mate 20 Pro'da 40 megapiksellik kameraya 20 megapiksellik bir monokrom sensör ve 8 megapiksellik, 3 kat optik zoom kapasiteli telefoto lensli bir kamera eşlik edecek. Aynı telefoto lens orta seviye modelde de mevcut olmasına rağmen monokrom sensör ve ana kamera, bu modelde sırasıyla 12 megapiksel ve 20 megapiksel olacak şekilde daha düşük çözünürlüklere sahip olacak.

Kamera dışındaki özelliklere gelecek olursak; her iki cihazda da Kirin 980 işlemci ve en az 6GB RAM bulunacak. Cihazların 128GB'lık dahili depolamaya sahip olacağı daha önceden doğrulanmıştı; ancak P20 serilerinde olduğu gibi bu depolama alanı artırılamayacak gibi görünüyor. Her iki cihazda da 4,000 mAh'lik bataryalara yer veren Huawei, yazılım tarafında ise Android 9 Pie ve EMUI 9.0 sunuyor.

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, bir aydan kısa bir süre içerisinde Londra'da lanse edilecek. Çinli üreticinin bu cihazların yanı sıra yeni bir Mate 20 Porsche Design ve Huawei Watch GT'yi tanıtması bekleniyor.