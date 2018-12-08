Dünyanın en büyük üreticilerinden olan Huawei'nin başı yine dertte. ABD'nin ZTE'ye uyguladığı yasak ve ambargodan nasibini alan Huawei'nin yasağı, diğerlerinden biraz daha farklı olabilir.

Bu sene başında Çinli telefon üreticisi ZTE, ABD tarafından bir ihracat yasağına maruz bırakılmış ve telefon üretmek için donanım ve yazılım alması engellenmişti. ABD Ticaret Bakanlığı, şirketin takip etmesi gereken kuralları takip etmemesinden sonra bu yasağı koymuştu. Asıl mesele ise şirketin ABD'nin İran ve Kuzey Kore'ye uyguladığı ambargoları dikkate almamasıydı.

Şimdiyse benzer bir olay da Huawei'nin başını ağrıtacak gibi görünüyor. Cuma günü yayınlanan bir rapora göre Huawei, ABD'nin belirli ülkelerdeki satışlara yönelik yaptırım ve ambargoları göz ardı ettiği için 2016'dan beri soruşturma altında bulunuyor. Bu soruşturma, Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) ve şirketin kurucusunun kızı olan Meng Wanzhou'nun neden Kanada'da göz altında tutulduğunu ve ABD'ye iadesinin düşünüldüğünü açıklıyor. İddia, şirketin İran'la iş yapmasına yardımcı olmak için küresel bankacılık sisteminin kullanılmasının planlandığı yönündeydi.

Huawei her ne kadar ABD'nin ihracat yasağına maruz kalabilirken, bu şirket için özel bir durum da olabilir. ZTE'ye karşın Huawei kendi çipsetlerini tasarladığı ve TSMC'ye ürettirdiği için farklı bir yasak koyulması ihtimaller dahilinde. Huawei kendi Android alternatifi üzerinde çalıştığını reddetmiş olsa da, KirinOS'un varlığının söylentileri 2015'e kadar dayanıyor.

ABD Hükümeti, 5G ağlarının oluşturulması için gereken ağ donanımı da olmak üzere, müttefiklerini Huawei ürünlerini kullanmama konusunda uyarıyor. Bu yılın başlarında ABD, sessiz bir şekilde AT&T ve Verizon'a Huawei ile iş yapmamalarını söylemiş ve iki şirket de Mate 10 Pro'yu ABD'ye getirme planlarını çöpe atmak zorunda kalmıştı.

Hatırlayacak olursak Huawei, şu anda dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumundayken, ağ ekipmanlarının temini konusunda da global pazarda ilk sıralarda yer alıyor.