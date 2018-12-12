Kasım Ayının En İyi Performans Gösteren Telefonları

AnTuTu, Kasım ayında en iyi ortalama performansı gösteren akıllı telefonları açıkladı. Huawei, Kirin 980 işlemcisi ile adeta şov yaptı.

AnTuTu, Kasım ayının en iyi performans gösteren Android akıllı telefonlarını yayınladı. 1-30 Kasım tarihleri arasını kapsayan liste, daha önce paylaştığımız listenin aksine akıllı telefonların en yüksek performanslarını değil, ortalama performanslarını baz alıyor. Bu nedenle de liste hazırlanırken Antutu Benchmark V7 veri tabanında model başına en az 1000 farklı birimden skor bulunduran akıllı telefonlar yer alıyor.

Listede Huawei HiSilicon Kirin 980 işlemcisinin bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Aynı işlemciden güç alan Mate 20 Pro listenin zirvesinde yer alırken Mate 20 ikinci sırada, Mate 20 X ise üçüncü sırada kendine yer buluyor. Listenin dördüncü sırası itibari ile Snapdragon 845’li cihazlar kendini göstermeye başlıyor. ROG Phone, Mate 20 X’in hemen ardından 4. sırada yer alırken, OnePlus 6T ve 6, sırasıyla 5. ve 6. sıraları alıyor.

Listenin geri kalanına Xiaomi’nin damga vurduğunu söylemek mümkün. Xiaomi’nin oyun telefonu olan Black Shark, 7. sırada kendine yer bulurken şirketin bu yılki en ses getiren telefonu listenin 8. sırasında yer alıyor. Performans odaklı bir telefon olan Mi Mix 2S ise listenin 9. sırasında kendini gösterdi. Kasım ayının en iyi performans gösteren 10. telefonu ise Meizu 16th oldu.