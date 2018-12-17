Huawei telefonlar, son dönemde dünyanın dört bir yanında (ABD hariç) popüler hale geldi. ABD’de mağazalar Huawei'nin telefonlarını satmıyorlar. Peki Huawei’nin başarısının sırrı ne?

Huawei, şu anda dünyanın en büyük ikinci mobil telefon üreticisi konumunda. Samsung dışında başka hiçbir firma Huawei’den fazla telefon satmış değil. Apple ise bu konuda üçüncü sırada yer alıyor.

Huawei telefonlar, diğer telefonlardan daha kötü değiller. Amiral telefonlar söz konusu olduğunda Mate 20 Pro, diğer Android cihazlar kadar iyi. Bazı açılardan piyasanın en iyi telefonları hatta. Huawei’nin ayrıca pek çok orta sınıf ve ekonomik cihazı da bulunuyor. Şirketin oldukça geniş bir ürün gamı var. Rakiplerine kıyasla daha agresif bir fiyat politikası olması da Huawei’yi bir adım öne çıkarıyor. Yani dünyanın geri kalanı, parasının yettiği telefonlar arasında Huawei’yi en iyilerden biri olarak görüyor.

Huawei ABD’de yasaklı değil, sadece orada anlaşmalı olduğu bir operatör yok. Amerikalıların büyük kısmı telefonunu operatör üzerinden satın aldığı için Huawei’nin bu piyasada tercih edilmemesi normal. Ticari faaliyetlerinin yasaklanması ya da kısıtlanması durumu söz konusu değil. Kaldı ki operatörlerle yaptıkları anlaşmalara da son cihazları dahil değil ve mağazalarda kendilerine yer bulamıyorlar.

Dünyanın geri kalanında insanlar doğrudan da telefon satın alabiliyorlar. Bu yüzden de telefon firmalarının kendi mağazaları ya da telefon satış işi yapan dükkanlar ve şirketler de ortaya çıkıyor. Huawei ve Xiaomi gibi firmalar da bu aracılar sayesinde kendilerine yer bulabiliyorlar.

Ticaret savaşları ve Çin ile ABD arasındaki gerginlik Huawei’yi nasıl etkiler bilinmez, ancak göründüğü kadarıyla Çinli teknoloji devinin zaten ABD pazarında gözü yok.