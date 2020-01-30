ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının en önemli hedeflerinden biri olan Huawei, ticaret yasaklarının kaldırılması durumunda bile Google hizmetlerine dönmeyeceğini açıkladı. Huawei, ABD'ye olan bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor.

ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yaşanan ticaret savaşlarının odak noktasında yer alan Huawei'nin Google uygulamalarına ve hizmetlerine erişimi yaklaşık 6 ay önce kesilmişti. Bu durum Huawei'yi, Mate 30 Pro gibi cihazlarını satabilmek için Google'a bağımlı olmayan Android benzeri bir sistem yaratmaya zorlamıştı.

ABD ile Çin arasında imzalanan birinci aşama ticaret anlaşmasıyla birlikte gerginliğin azalması ve hatta Huawei'ye yönelik ticaret yasaklarının kalkması beklenirken Avusturya'daki Der Standard gazetesine konuşan şirketin Avusturya sorumlusu Fred Wangfei, Huawei'nin Google'a geri dönmeyeceğini söyledi.

Huawei kendi ekosistemini yaratıyor

Wangfei, Huawei'nin ABD siyasetine olan bağımlılığından kurtulmak istediğini söyledi ve şirkete yönelik yeni yaptırımların gelmeyeceğinin garantisinin bulunmadığını belirtti. Huawei yöneticisine göre şirketin Android ve iOS'un yanı sıra üçüncü bir akıllı telefon ekosistemi geliştirmek istemesinin nedeni bu.

Huawei'nin kısa ve uzun vadede, geliştiricilerin omuzlarına yeni yükler bindirmemek için kendi işletim sistemini Android'e benzer kılmaya gayret edeceği belirtiliyor. Bu durum, Huawei'nin son zamanlarda Google Play Hizmetleri'nin işlevlerini yeniden canlandırmak için baskı yapmasının nedeni. Bu, API'lere uygulamalara bildirim gönderme konumlandırma hizmetlerini kullanma şansı tanıyor.

Wangfei, 4 bin kişilik geliştirici ekibi sayesinde, Huawei Mobil Hizmetleri aracılığıyla en temel 60 API'den 24'ünü yeniden üretmeyi başardıklarını söyledi. Yönetici, Facebook ve WhatsApp gibi ABD menşeli uygulamaların da Play Store'un alternatifi olan App Gallery'de bulunmasından memnuniyet duyacaklarını kaydetti. ABD'li şirketlerin şu anda Huawei ile iş yapması yasak olduğu için, Çinli devin ABD'li firmalarla ticaret yapabilmek için Avrupa'da aracılar aradığı belirtiliyor.

Geleceğe umutla bakmasına rağmen, Huawei bağımsız olmanın zor olduğunun farkında. Google uygulamalarının eksikliği, Huawei'nin ilk etapta piyasa payını azaltacak. Şirketin Huawei Mobil Hizmetleri'ne yaptığı 3 milyar dolarlık yatırım ve Google'sız cihazlarının tanıtımında kullanılan uluslararası reklam kampanyaları için ayırdığı 1 milyar dolarlık bütçe, durumu kurtarmayabilir.