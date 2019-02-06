Huawei, Türkiye'de Çekilen İlk Reklam Filmini Yayınladı

Huawei, 'Ya Türkiye'de böyle yerler mi varmış?' dedirten P Smart 2019 reklam filmini yayınladı. Film, Çinli şirketin Türkiye'de çektiği ilk reklam filmi olma özelliği taşıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, şirketin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmini Huawei Mobile Türkiye YouTube kanalına yayınladı. Pure reklam ajansının Turgut Akaçık yönetmenliğinde çektiği reklam filmi, izleyenleri Kurtalan Ekspresi’nden Güroymak Köyü’ne, Tazı Kanyonu’ndan batık şehir Halfeti’ye kadar Türkiye’nin görülmeye doyulmayacak yerlerine götürüyor.

Reklam filminin merkezinde Huawei’nin Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları tarafından en çok sevilen serilerinden biri olan P Smart’ın 2019 versiyonu yer alıyor. Seviyesine göre oldukça iyi bir tasarıma sahip olan cihazın üstün kamera yeteneklerine vurgu yapan reklam filmi, Türkiye topraklarındaki doğal güzelliklere de bir görüş sağlamış oluyor.

Huawei P Smart 2019 için Türkiye’de çekilen reklam filmini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: