Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Apple'ı boykot çağrısının üzerine akıllı telefon üreticilerinin pazar payları gündem olmuştu.

Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple ürünlerine boykot çağrısında bulundu ve bu çağrının ardından da en çok konuşulan konulardan biri ülkede tercih edilen diğer akıllı telefonlar ve akıllı telefon üreticilerinin pazar payları oldu. Yapılan ilk açıklamalara göreyse Samsung'un %52.7 ile ilk sırada olduğu, hemen arkasından ise %16.5 ile iPhone ve %5 ile General Mobile'ın geldiği açıklanmıştı.

Huawei'nin pazar payı ise pek çok haber kaynağında %4.9 olarak açıklanmıştı. Ancak Huawei Türkiye'den gelen yeni bir açıklama ile şirket pazar payı olarak açıklanan oranların gerçeği yansıtmadığını söyledi ve %17,4 pazar payı ile 3. sırada yer aldıklarını belirtti. Resmi bir yazı ile duruma açıklık getiren Huawei'nin tam açıklaması ise şu şekilde;

“14 Ağustos 2018 Salı günü öğleden sonra bazı online haber portallarında Türkiye cep telefonu pazarında markaların pazar paylarına dair bazı haberler yer almıştır. HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu olarak Haziran 2018 itibariyle GfK Türkiye verilerine göre yüzde 17,4 pazar payı ile Türkiye cep telefonu pazarında 3. sırada yer aldığımızı bilginize sunarız.”