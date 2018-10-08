Huawei, Linkedin'e verdiği iş ilanı ile yeni bir mağaza yöneticisi aradığını duyurdu. Şirketin bu ilanı, yeni bir Huawei mağazasının habercisi olarak yorumlandı.

Çinli teknoloji şirketlerinin Türkiye’deki faaliyetlerini genişletme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gün içinde Çinli akıllı telefon şirketi Xiaomi’nin ilk çevrimiçi mağazasını n11.com üzerinde açacağını öğrenmiştik ki bir ‘mağaza’ haberi de Huawei’den geldi.

Linkedin üzerinden yeni bir iş ilanı yayınlayan Huawei, Store Manager (Mağaza Yöneticisi) pozisyonu için eleman aradıklarını duyurdu. Huawei’nin bu iş ilanı, şirketin İstanbul içinde yeni bir Huawei mağazası açacağı yönünde yorumlandı.

Şirketlerin herhangi bir şehirde fiziksel mağazalar açmaları ya da mağaza sayılarını artırmaları, ülke içindeki operasyonlarını büyütmeleri açısından oldukça önemli. Firmaların fiziksel mağaza sayıları arttıkça, yeni ürünlerin gelme hızı da aynı şekilde artıyor.

Buna örnek olarak Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Pocophone F1 modeli gösterilebilir. Çoğu Xiaomi modeli, satışa çıktıktan aylar sonra Türkiye’ye ulaşıyordu. Ancak geçtiğimiz ay açılan Mi Store’da yarından itibaren Pocophone F1 satışları resmi olarak başlayacak.

Hem Xiaomi hem de Huawei, akıllı telefon pazarının parlayan yıldızları olarak dikkat çekiyorlar. Apple’ı geride bırakan Huawei, dünyanın en büyük 2. akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor ve Samsung’la arasındaki farkı da her geçen gün eritiyor.

Xiaomi ise akıllı telefon pazarında yalnızca birkaç yıldır adından bahsettiriyor. Bununla birlikte şirket, yenilikçi ürünleri, şık tasarımları ve uygun fiyatları ile Samsung, Apple gibi markaları tedirgin ediyor. Xiaomi ve Huawei’nin Türkiye’deki akıllı telefon pazarında daha geniş kitleye ulaşması, Apple ve Samsung gibi şirketlerin yeni fiyatlandırma politikasına geçiş yapmalarına neden olabilir.