GfK Araştırma Hizmetleri tarafından yayınlanan güncel verilere göre Temmuz ayında yapılan pazar araştırmasında Huawei, birçok dişli rakibini geride bırakarak ülkemizde 2. sıraya yerleşti.

2018 yılının temmuz ayı verileri baz alınarak yapılan araştırmada, Huawei'nin ülkemizdeki akıllı telefon pazarının %17.9'una sahip olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde, sadece %3.4'lük bir pazar payına sahip olan Çin menşeili şirket, böylece bir senede %400'lük pazar payı artışı sağladı.

GfK Araştırma Hizmetleri, bu araştırmayı yaparken akıllı telefonların aylık satış oranları üzerinden bir hesaplama sağlıyor. Konuyla ilgili duydukları memnuniyeti belirten HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “Bu yakaladığımız başarıyı devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.



*Seth Wang

Son olarak şirketin ülkemizde gerçekleştirdiği ekran boyutu araştırmasına da bir göz atalım: GfK, 2017 yılının temmuz ayında tüketicilerin %43'ünün 5.5 inçlik telefonlara yöneldiğini belirtirken, bu sene aynı dönemde bu yüzdenin %66.7 seviyelerine kadar ilerlediğini belirtiyor. Böylece ülkemizde 'phablet' diye tabir edilen telefonlara gün geçtikçe eğilim gösterileceğini de söyleyebiliriz.