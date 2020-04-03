Huawei Türkiye'den P40 Pro Kazanabileceğiniz Etkinlik

Huawei Türkiye, kısa bir süre önce yayına aldığı çevrimiçi mağazasına özel bir etkinlik başlattı. "En Yaratıcı Ev Halin" olarak isimlendirilen bu etkinlik kapsamında, Huawei'nin P40 Pro, P40 ya da P40 Lite modellerinden bir tanesine sahip olma imkanı yakalıyorsunuz.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei, uzunca bir süredir Türkiye pazarında da hizmet veriyor. Ülkemizde ürünleri oldukça ilgi gören Huawei, şimdi yeni bir etkinlik başlattı ve bu etkinlik kapsamında da katılımcılara gerçek anlamda büyük ödüller vadediyor.

Sizlerle geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberimizde, Huawei Türkiye'nin kendi çevrimiçi mağazasını açtığından ve bu çevrimiçi mağazanın açılışına özel olarak bazı indirimler olduğundan bahsetmiştik. Huawei'nin başlattığı yeni etkinlik, bu çevrimiçi mağaza üzerinden gerçekleştiriliyor. Katılım şartlarının oldukça basit olduğu etkinlikte, Huawei P40 Pro, P40 ya da P40 Lite modellerinden bir tanesine sahip olma fırsatı yakalayacaksınız.

Huawei'nin çevrimiçi mağazası üzerinden başlatmış olduğu bu etkinlik, "En Yaratıcı Ev Halin" olarak isimlendiriliyor. Bu etkinlik kapsamında sizden istenen ilk şey, Huawei'nin çevrimiçi mağazasında bulunan haber bültenine abone olmak ve evinizdeki eğlenceli bir halinizin fotoğrafını çekip, Huawei'nin bu etkinlik için oluşturduğu sayfada paylaşmak. Oldukça basit bu işlemleri gerçekleştirdiğinizde, Huawei'nin etkinliğine katılmış oluyorsunuz.

Huawei'nin En Yaratıcı Ev Halin kampanyasına katılmak için yapmanız gerekenler

İlk olarak burada bulunan bağlantı üzerinden Huawei'nin çevrimiçi mağazasına erişim sağlayın.

erişim sağlayın. Sayfanın en altında "Daima Güncel Kalmak İçin Bizi Takip Edin" yazan bir bölüm göreceksiniz. Bu bölümün hemen altında yer alan boşluğa e-posta adresinizi girerek sağ tarafta bulunan " Abone Ol " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. Ardından da burada bulunan bağlantıya tıklayın ve etkinlik için oluşturulan sayfaya erişin.

için oluşturulan sayfaya erişin. Eğlenceli bir ev halinizin fotoğrafını çekip eriştiğiniz etkinlik sayfasının alt kısmında bulunan "Yorum Gir" bölümüne bu fotoğrafı ekleyerek evde ne yaptığınızı anlatın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra Huawei Türkiye'nin başlattığı etkinliğe katılmış oluyorsunuz. En fazla 3 adet fotoğraf gönderebileceğiniz bu etkinliğin son katılım tarihi ise 10 Nisan. Hepinize şimdiden, bol şans diliyoruz.