Akıllı telefon piyasasında, pazarın en büyüklerinden bir tanesi konumuna gelen ve gücünü her geçen gün artıran Huawei, TV ve bilgisayar pazarında da söz sahibi olmak istiyor.

Huawei Technologies, bu sene içerisinde dünyanın ilk 5G televizyonunu duyurmayı planlıyor. Şirket ayrıca üst segment teknoloji pazarında Samsung Electronics ve Apple gibi şirketlerle mücadele ederek üç sene içerisinde en iyi beş bilgisayar üreticisi arasına girmek istiyor.

TV’ler 5G modüllere sahip olmasının yanı sıra yüksek teknolojili 8K çözünürlüklü ekranlara da sahip olacak. Bu, seyircilerin istedikleri herhangi bir yönde izleyebilecekleri 360 derece videoları ve sanal gerçeklik gibi ağır içerikli verileri indirebilmek için yeni jenerasyon ağları kullanabileceği anlamına geliyor. Tabii böyle bir ekosistemin ne kadar kısa bir süre içerisinde kullanılabilir olacağı da kafalarda soru işareti yaratıyor.

5G TV’lerin en büyük faydaları arasında geleneksel kablo ve uydu yayın servislerinden farklı olarak herhangi bir fiber optiğe ya da kablo kutularına ihtiyaç duymaması bulunuyor. TV ayrıca evdeki tüm elektronik cihazlar için bir yönlendirme merkezi gibi de kullanılabilecek. 1080 piksel yüksek çözünürlüğe sahip TV’lerden tam 16 kat daha fazla piksel barındırmasıyla da piyasadaki en gelişmiş TV ekranı olacak.

Ayrıca birçok TV ve kamera üreticisi, 2020 yılına kadar kendi 8K ürünlerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunun yanında Japon yayın firması NHK, 2020 Tokyo Olimpiyatlarını ultra yüksek çözünürlükte yayınlanmayı planlıyor. Huawei’nin TV alanındaki rakiplerinden Samsung, LG Electronics, Sharp, TCL ve Hisense bu sene içerisinde Consumer Electronics Show’da kendi 8K TV’lerini görücüye sundu.

Araştırma şirketi IHS Markit’in tahminlerine göre, 8K TV’lerin satış rakamları bu sene içerisinde 430.000’i bulacak ve önümüzdeki yıl ise 2 milyon adede ulaşacak.

Huawei, TV sektöründe aslında çok da yeni sayılmaz. Çinli şirketin yonga kolu Hisilicon Techonologies, dünyanın en büyük ikinci TV yonga seti sağlayıcısı. Şirketin kendi 5G modemlerini üretiyor olması da oldukça önemli çünkü bu modemler veri transferlerinin hızını belirlemede oldukça kritik bir rol oynuyor.

Çinli şirket, büyük TV ekranlarının tedarikini yerel satıcılar olan BOE Technology Group ve China Star Optoelectronics Technology’den sağlayarak bu alanda dominasyon kuran yüksek kaliteli 8K ekranlar üreten Samsung’un panel üretim kolu Samsung Display’den de kaçınabilir.

WitsView analisti Eric Chiu, “Piyasadaki TV üreticileriyle kıyaslayınca Huawei, 5G ile ilgili en büyük bilgi ve kaynaklara sahip. Yani sektöre girmek istemesi oldukça normal. Huawei’nin hemen bir pazar payı kapıp kapamayacağı bilinmiyor ancak bu tarz bir hamle, yeni pazarlarda markasını genişletmesine ve ekosistemini yaymasına yardımcı olur” dedi.

TrendForce analisti C.Y. Yao’ya göre ise 5G özelliği bulunan 8K TV’lerin önünde çok büyük problemler var. Yao, 5G 8K TV’lerin zorlukları için “5G baz istasyonlarına ek olarak, bölgede ufak hücre istasyonlarına ihtiyaç var. 8K TV’lerin ekosistemi için kameralara, 8K TV işlemcilerine, 8K yayınlar için kodlayıcılara ve kod çözücülere ihtiyaç var ve bunlar henüz olgunlaşmadı” ifadelerini kullandı.

TV’nin yanı sıra bilgisayar tarafında da en büyük şirketlerden olmak isteyen Huawei, bu pazarda TV pazarındaki kadar güçlü değil. Şirket, ilk dizüstü bilgisayarını 2017 yılının sonlarında duyurdu ve geçtiğimiz sene 1 milyon adet satış gerçekleştirdi. Huawei’ye MateBook ve MagicBook’larında ilham kaynağı olan Apple ise dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi ve geçtiğimiz sene 18 milyon adet bilgisayar satışı gerçekleştirdi.

Huawei’nin en büyüklerden olmak istediği bu iki yeni alan konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Çinli teknoloji şirketi akıllı telefon piyasasında olduğu gibi TV ve bilgisayar pazarında da en büyükler arasına girebilir mi?