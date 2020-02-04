Huawei, Ulusal Güvenlik Tehdidi Etiketinden Kurtulmak İstiyor

Şirketler için belirlenen kötü etiketler, şirketlerin ticaretlerini başarılı bir şekilde yürütmelerine engel olabiliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde ABD Hükûmeti tarafından ABD'li şirketlerle ticaret yapması yasaklanan ve bu durumdan muzdarip olan Huawei, alınan kararı yasa dışı ve yanlış yönlendirilmiş buluyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde yolu ABD ile ters düşen Çinli şirket Huawei'nin ABD'de ticaret yapması yasaklanmıştı. Üstüne üstlük ABD merkezli şirketlerin de Huawei ile iş birliği yapmasına sınırlama getirilmiş ve bu doğrultuda Huawei, Google'ın sahip olduğu Android işletim sisteminden ve Google Servisleri'nden mahrum kalmıştı.

Huawei'yi tamamen kısıtlayan ve büyük derde sokan bu kararların alınmasının arkasında ise ABD'nin Huawei'yi Ulusal Güvenlik Tehdidi oluşturabilme potansiyeline sahip görmesi yatıyordu.

Huawei, alınan karara itiraz ediyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) üzerinde bulunan suçlamaların düşürülmesi için yaptığı başvuruda Çinli teknoloji devi şirket, yapılanların yasa dışı olduğuna ve yanlış yönlendirmelerin bulunduğuna dikkat çekti.

FCC'ye sunduğu 200 sayfayı aşkın dokümantasyonda Huawei: "Bu hareket kongre üyeleri de dahil olmak üzere bazı hükûmet yetkilileri tarafından Huawei'yi zorlu ve damgalayıcı kısıtlamalar için ayırmak, ABD pazarından çıkarmak ve itibarını burada ve tüm dünyada zedelemek için tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Huawei'yi uzun süredir uğraştıran konu hakkında son sözün ise ABD Federal İletişim Komisyonu Kamu Güvenliği ve İç Güvenlik Bürosu tarafından söylenmesi bekleniyor. Şu an için ise Huawei ve FCC yöneltilen soruları yanıtsız bırakıyor.

Akıllı telefon sektörü devinin Çin Hükûmeti ile olan sıkı ilişkisi ve yine Huawei'nin zamanında ABD'nin telekomünikasyon ağı (baz istasyonları vb.) ekipmanları için tedarikçi olması, bu ekipmanlara yerleştirilebilecek spesifik cihazlar ve yazılımlar ile diğer ülkelere veya şirketlere veri casusluğu yapılabilme ihtimalini doğuruyordu. ABD ise bunu bir Ulusal Güvenlik Tehdidi olarak gördü.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Mayıs ayında Huawei karşısında sert kararlar aldı ve bir yürütme emri vererek Huawei ile olan tüm bağlarını kopardı.