5G altyapısı konusunda belirli ülkelerle sorunlar yaşayan Huawei, İngiltere ile bir anlaşmaya vardı.

Çinli teknoloji devi Huawei, 5G teknolojisinin öncülerinden biri. Ancak İngiltere, Yeni Zelanda ve benzeri ülkelerde bazı sorunlarla karşılaştı. Bu ülkeler güvenlik endişeleri sebebiyle Huawei’nin 5G geliştirmelerinde kullanacağı ekipmanlarını yasakladı. Bunun yanı sıra Avrupa’daki birçok ülkenin bu uygulamaya geçmek için kolları sıvadığını da söyleyebiliriz.

İngiltere aslında Huawei’ye piyasasını açan bir ülke ve son haberler ise Huawei'nin İngiliz güvenlik sorumluları ile anlaşmaya vardığını gösterir nitelikte. Ulusal Siber Güvenlik Merkezi yetkilileri ve Huawei yöneticilerinin buluştuğu toplantıda Huawei, İngiltere’deki ekipmanları için belirli gereksinimleri kabul etti. Bu gereksinimler Huawei’nin İngiltere’deki faaliyetlerini değiştirebilir.

İngiliz medyasının haberlerine göre British Telecom (BT), Huawei’nin mobil telefon faaliyetlerinin iç politikalarla uyumlu olduğundan emin olmak için Huawei’nin ekipmanlarını esas 4G ağından çıkaracak. Politika, Huawei ekipmanını telekomünikasyon altyapısında ayrıştırmayı amaçlıyor. BT, aynı zamanda Huawei’nin esas 5G ağ ekipmanını tedarik sözleşmesi için teklif vermesini de yasakladı. Ancak nispeten daha küçük sağlayıcılar hala Huawei’nin bileşenlerini kullanıyorlar.