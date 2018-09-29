Huawei ve OPPO'nun Benchmarklarda Hile Yaptığı Kanıtlandı

Benchmark uygulamaları, aynı kategorideki telefonlar için bir kıyaslama aracıdır. Sonuçlar her zaman gerçek hayattaki kullanımı ortaya koymasa da alıcılara fikir verir.

Bir telefon -ya da herhangi başka bir teknolojik ürün- alacağınız zaman benzer seviyedeki ürünlerle karşılaştırma yaparak hangisinin daha iyi olduğuna karar verir, daha sonra alışverişinizi tamamlarsınız. Maalesef bu Benchmark uygulamaları, son zamanlarda birçok Çinli üreticinin hedefinde.

Huawei, geçtiğimiz günlerde Anandtech sitesi tarafından kıyas uygulamalarında hile yaptığı konusunda suçlanmıştı. Yapılan sonraki araştırmalar gösterdi ki Huawei ve hatta OPPO, bu uygulamalarda gerçekten hile yapıyor. First Post'taki analist ekibi birkaç Huawei, Honor ve OPPO telefonları üzerinde aynı ve farklı Benchmark uygulamaları kullanarak yaptığı deneylerle birlikte daha önceki verileri doğrulamış oldu.

Özellikle Huawei ve OPPO, kıyas uygulamaları açıldığında telefonlar normalde çalıştığından daha yüksek performansta çalışıyor böylece daha yüksek sonuçlar elde ediliyor. Bu durum her ne kadar hile olarak atfedilse de bundan pek emin değiliz. Çünkü işlemcinin sunabileceğinden daha fazla, "sahte" bir sonuç elde edilmiyor; aksine işlemci daha fazla ve daha sıcak çalışıyor. Çünkü her üretici, satacağı ürünün en iyi durumdaki performansını reklam yapmak isteyecektir. Son karar sizde.