Huawei ve Sony, Yüksek Kalite Müzik Kütüphanesi Geliştirecek

Huawe Mate 40 serisi ile birlikte yeni akıllı hoparlörlerini de duyurdu. Bu hoparlörlerin kalitesini yansıtacak yüksek kaliteli müzik kütüphanesi için de firma Sony Hi-Res ile anlaşma yaptı.

Çin’de Huawei tarafından yapılan etkinlikte firma yeni Mate 40 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Her ne kadar bu telefonlar etkinliğin manşetinde yer alsa da Çinli üreticinin duyurduğu cihazlar bu kadarla sınırlı değildi. Tanıtılan ürünler arasında Huawei Sound akıllı hoparlör de yer alıyordu.

Firma bu hoparlörlerde Sony’nin Hi-Res teknolojisini kullanırken, böylece Sony ilk defa nesnelerin interneti araçları dışındaki bir sistem için ses bileşeni kaynağı sunmuş oldu. Hoparlörün fiziksel bileşenleri ise Fransız ses firması Devialet’ten sağlandı.

Yüksek kaliteli müzik kütüphanesi

Huawei’nin geliştirdiği hoparlörde Huawei Müzik desteği de bulunurken firma, cihazın teknolojik yeterliliklerinin ortaya çıkması için de Sony Select ile bir işbirliği yaptı. Sony’nin bu hizmeti yüksek kalitede kaydedilmiş müziklerin yayınlanmasını sağlıyor.

Sony Çin Müzik Departmanı’nın İşletme Yöneticisi ve Sony Select Hi-Res Müzik Baş Editörü Naofumi Yazaki, Huawei Music ve Sony Select’in aynı yönde ilerlediğini ve aynı amacı hedeflediğini söyledi. Bu ortak amacı da Çinli tüketicilere en iyi müzik deneyimini sunmak olarak açıkladı. Ayrıca Huawei bulut ağının ve Huawei cihazlarının hem donanım, hem yazılım anlamında yüksek kaliteli müzik yayını için gereken niteliklerde olduğunu belirtti.

Huawei ses kalitesini önemsiyor





Huawei’nin üst düzey yöneticilerinden olan Wu Bin, Sony’nin Hi-Res kütüphanesinin dünyanın dört bir yanında oldukça bilinen müzikleri barındırdığını ifade etti. Ayrıca bu işbirliği sayesinde seçilen içeriklerin yüksek kaliteli akıllı hoparlörleri de destekleyeceğini belirtti. İçeriklere erişmek için ise Huawei hesabına giriş yapmak yeterli.

Wu Bin’e göre kullanıcılar, akıllı telefonlara ek olarak akıllı hoparlörler, araç içi sistemler ve akıllı ekranları da müzik amacıyla kullanılıyor. Bu ortamların hepsinde kaliteli müzik içeriği Huawei’nin gelecekteki ana hedeflerinden biri olacak. Bu amaçla başka üreticiler ile de anlaşmalar ve işbirlikleri yapılacak.