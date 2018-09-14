3 farklı versiyon ile geleceği bilinen Huawei Watch 3 hakkında iddialar devam ediyor. Bu noktada Huawei Watch 3 olarak beklenen akıllı saatin adı Huawei Watch X olabilir.

Henüz piyasaya çıkmamış olan Huawei Watch 3 hakkında sızıntılar devam ediyor. Özellikle net olmasa da bazı özellikleri bilinen akıllı saat, daha öncesinde belirtilene göre 3 farklı versiyona ve 4G bağlantısına sahip olacaktı. Ancak ifade ettiğimiz üzere bu bilgiler kesinleşmedi ve Huawei’nin de bu konuda bir acelesi varmış gibi görünmüyor.

IFA 2018’de giyilebilir teknoloji ürünlerine olan ilgisini doğrulayan Huawei CEO’su Richard Yu, bir sonraki akıllı saatin ismi konusunda bir değişiklik yapabileceklerini söyledi. Eski ürünü Huawei Watch 2 olan firmanın yeni ürünün Huawei Watch 3 olacağı düşülse de Yu, serinin Huawei Watch X tarafından takip edilebileceğini ifade etti.

Öte yandan şirket, EUIPO’a (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) göre Watch X ismini listelemiştir. Bu değişim ise 91Mobiles tarafından tespit edildi. Şu an için saat hakkında iddialar ve belki de tahminler oluşsa da akıllı saatin ne zaman piyasaya sürüleceği hala daha belirsizliğini koruyor. Bu konuda bir acelelerinin olmadığını ve ürünleri tekrar gözden geçirdiklerini belirten Huawei, saatlerin en iyi şekilde kullanıcılarının karşısına çıkacağını da söylemeyi ihmal etmedi.