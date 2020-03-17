Huawei'nin Yeni Akıllı Saati Watch GT 2e Gün Yüzüne Çıktı

Huawei'nin yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı ve "Watch GT 2e" olarak isimlendirilen bu saatin, P40 serisi ile birlikte duyurulacağı iddia edildi. Kaynaklar, bu akıllı saatin bazı özelliklerini ve tasarımı da paylaştılar.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin şu sıralar en büyük odak noktası, çok kısa bir süre sonra tanıtacağı yeni amiral gemileri P40 serisi. Paris'te düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması planlanan bu cihazların lansmanı, corona virüsü nedeni ile çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilecek.

Huawei'nin 26 Mart'ta gerçekleştireceği lansman etkinliğinin ana odağı P40 serisi olsa da Huawei, aynı etkinlikte yeni akıllı saati Watch GT 2e'yi de duyuracak. Şimdi bu akıllı saat ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, cihazın teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

Karşınızda, Huawei'nin 26 Mart'ta duyurmayı planladığı Watch GT 2e

Ortaya atılan iddialara göre Huawei Watch GT 2e; pek çok özelliği ile Huawei'nin son premium akıllı saati Watch GT 2'ye benzeyecek. Kaynakların sızdırdıkları bilgilere göre Huawei'nin yeni akıllı saatinin ekranı 1.39 inç büyüklüğünde ve tıpkı Watch GT 2'deki gibi 454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip olacakmış. Ayrıca bu akıllı saatin 4 GB depolama alanına sahip olacağı ve 16 MB de RAM'le geleceği ifade ediliyor.

Huawei Watch GT 2, 14 gün kullanım imkanı sunan 455 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipti. Watch GT 2e'yi ortaya çıkaran kaynaklar, Huawei'nin yeni akıllı saatinde de aynı bataryanın kullanılacağını ifade ediyorlar. Ancak tüm bu özellikleri sızdıran kaynaklar 42 mm'lik bir Watch GT 2e'nin varlığından hiç bahsetmiyorlar. Bu da akıllara, Watch GT 2e'nin sadece 46 mm olabileceğini düşündürüyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulması beklenen Huawei Watch GT 2e'nin fiyatının Avrupa'da 200 euro (yaklaşık 1.420 TL + vergiler) olacağı ifade ediliyor. Huawei'nin yeni akıllı saati ile ilgili diğer bilgiler ise ancak şirket yetkilileri tarafından yapılacak açıklamalarla gün yüzüne çıkacak.