Huawei, en yeni akıllı saati Watch GT ve Band 3 Pro'yu duyurdu. Cihazların özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Huawei için hep hareketli geçen Ekim ayları bu kez de bizi şaşırtmadı. Çinli teknoloji devi, en yeni akıllı saati Watch GT'yi ve akıllı bilekliği Band 3 Pro'yu duyurdu. Dilerseniz Huawei'nin iki yeni ürününe beraber göz atalım.

Huawei'nin kendine ait işletim sistemi LightOS ile gelecek olan Huawei Watch GT'nin ilk dikkat çeken özelliği şarj süresi olacak.

Cortex-M4 yonga setiyle üretilen saat, tam 1 ay boyunca şarj edilmeden çalışabilecek. Elbette bu süre sadece bildirim almanız halinde geçerli. Kalp ritmi sensörünün açık olması süreyi yarı yarıya kısaltacak. Sürekli çalışan bir GPS ise şarj süresini 22 saate indiriyor.

Huawei Watch GT'nin iki modeli de 5 ATM su basıncına dayanıklı olarak geliştirildi. 1.39 inç, 454x454 piksellik AMOLED ekran ve ekranda parmak izi oluşmaması için kullanılan PVD kaplama, dikkat çeken diğer unsurlar. Watch GT'nin sadece 45 gram ağırlığında olduğunu da ayrıca belirtelim.

Gelelim oldukça şık tasarımıyla dikkat çeken Band 3 Pro'ya...

Akıllı saatlerin birçok fonksiyonuna ihtiyaç duymayanlar için daha uygun fiyatlı bir alternatif olan Band 3 Pro, 0.95 inç AMOLED ekrana sahip. Watch GT'de de bulunan TruSeen 3.0 kalp ritim ölçerine sahip olan akıllı bileklik, gece saatlerindeki kalp ritminizi ölçerek daha kaliteli bir uyku düzeni oturtmanızı sağlayacak.

Gelelim fiyatlarına

Huawei Watch GT'nin Klasik ve Spor versiyonları Avrupa'da 249 euro ve 199 euro etiketiyle satışa sunulacak. Band 3 Pro'nun fiyatı ise 99 euro olarak açıklandı. Ürünlerin hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz açıklanmasa da planlarda şu an için ABD yer almıyor.