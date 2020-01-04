Huawei ve Xiaomi'nin katlanabilir ekranlarını Samsung'dan temin edeceği belirtiliyor. Huawei daha önce Mate X akıllı telefonundaki katlanabilir ekranı LG ve BOE'den alıyordu.

Samsung Galaxy Fold piyasadaki en popüler katlanabilir akıllı telefonlardan birisi. Katlanabilir akıllı telefon piyasasında aralarında Huawei, Motorola ve Xiaomi gibi devlerin de bulunduğu yalnızca birkaç şirket yer alıyor.

ET News'ten aldığımız bilgilere göre, Huawei ve Xiaomi'nin katlanabilir ekranlarını Samsung sağlayacak. Bundan önce Huawei, Mate X katlanabilir telefonunun ekranlarını LG ve BOE'den temin ediyordu.

Huawei'nin, nicelik ve nitelik sorunları nedeniyle gelecekteki katlanabilir telefonlarında Samsung Display'i kullanacağı belirtiliyor. Haberde, Samsung'un Huawei için katlanabilir OLED panelini şimdiden geliştirmeye başladığı da ifade edildi.

Huawei'nin Samsung'un katlanabilir OLED panelini bu yıl piyasaya çıkacak bir cihazında kullanması bekleniyor. Bununla birlikte Huawei'nin Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkacak Mate X cihazının yenilenmiş sürümünde BOE kullanmaya devam edeceği söylendi. Son olarak Çinli akıllı telefon devinin üretim rakamlarının artması durumunda BOE'yi tamamlayıcı tedarikçi olarak da kullanacağı da bildirildi. Ancak Huawei'nin hâlâ Google uygulamalarını ve hizmetlerini yükleyemiyor oluşu, yenilenmiş Mate X'in çok sayıda üretilip üretilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Huawei'in yanı sıra Xiaomi'nin de gelecekteki katlanabilir cihazlarında Samsung'u tercih etmeyi düşündüğü belirtildi. Xiaomi daha önce Visionox'un bükülebilir ekranını denemişti ancak 'randıman sorunları' nedeniyle Samsung'a geçiş yapılacağı idade edildi. Ancak Xiaomi'nin tasarım değişiklikleri ve parça tedarik sorunları nedeniyle 2020 yılında katlanabilir telefon çıkaramayacağı düşünülüyor.

Huawei ve Xiaomi dışında Oppo ve Vivo'nun da Samsung'un katlanabilir OLED ekranlarıyla çalışmayı düşündüğü söyleniyor. Samsung'un katlanabilir OLED ekranları halihazırda Huawei ve Oppo'ya tedarik ettiğine inanılıyor. Haberde Apple, Google ve Microsoft gibi Amerikan devlerinin de Samsung'un katlanabilir OLED'iyle ilgilendiği söyleniyor. Buna rağmen, Apple ya da Google'ın yakın zamanda katlanabilir bir akıllı telefon çıkarıp çıkarmayacağı belli değil.