  • Huawei Y5 Lite, Android Go ile Birlikte Piyasaya Sürüldü

Huawei Y5 Lite, Android Go ile Birlikte Piyasaya Sürüldü

1 dk okuma süresi
3
2
1
0
0
Huawei'nin Andorid Go ile birlikte piyasaya sunduğu ikinci akıllı telefonu Y5 Lite görücüye çıktı. Düşük fiyatları ile oldukça rağbet görmesi beklenen telefon, sınırlı bir Android deneyimi sunuyor.

Akıllı telefon pazarında hız kesmeden yükselişini sürdüren Huawei, şimdi de düşük bütçeli telefonunu piyasaya sürdü. Y5 Lite adı verilen cihaz, nispeten düşük teknik özelliklere sahip olacak olsa da, bu klasmanda yer alan rakipleri arasında ilgi görmesi bekleniyor.
İLGİLİ HABER

Huawei, 2018'i 100 Milyar Dolar Gibi Rekor Bir Hasılatla Kapatacak

Android deneyimini başlangıç seviyelerinde sunabilen Huawei Y5, 1440x720 çözünürlüğe sahip ve 5,45 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Arka kamera 8MP olarak tasarlanırken, selfie keyfi için 5MP ön kamera seçeneği sunuluyor. 1GB RAM'e sahip olan cihaz, 16GB'a kadar arttırılabilen hafızaya sahip. Pil ömrü konusunda iddialı olan Y5, 3,020mAh batarya ile sunuluyor.
İLGİLİ HABER

Huawei, Bu Sene Dünyanın En Büyük Akıllı Telefon Markası Olan Samsung’u Alt Edebilir

Cihaz, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Android 9 Pie yerine, Android 8.1 Oreo (Go Edition) işletim sistemi ile birlikte sunuluyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerinde üretilen telefonun, yaklaşık 100 Euro civarında bir rakamla satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/huawei_unveils_y5_lite_with_android_oreo_go_on_board-news-34891.php
Etiketler: huawei, android go, huawei Y5 lite
3
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
2
1
0
0