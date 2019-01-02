Huawei Y5 Lite, Android Go ile Birlikte Piyasaya Sürüldü

Huawei'nin Andorid Go ile birlikte piyasaya sunduğu ikinci akıllı telefonu Y5 Lite görücüye çıktı. Düşük fiyatları ile oldukça rağbet görmesi beklenen telefon, sınırlı bir Android deneyimi sunuyor.

Akıllı telefon pazarında hız kesmeden yükselişini sürdüren Huawei, şimdi de düşük bütçeli telefonunu piyasaya sürdü. Y5 Lite adı verilen cihaz, nispeten düşük teknik özelliklere sahip olacak olsa da, bu klasmanda yer alan rakipleri arasında ilgi görmesi bekleniyor.

Android deneyimini başlangıç seviyelerinde sunabilen Huawei Y5, 1440x720 çözünürlüğe sahip ve 5,45 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Arka kamera 8MP olarak tasarlanırken, selfie keyfi için 5MP ön kamera seçeneği sunuluyor. 1GB RAM'e sahip olan cihaz, 16GB'a kadar arttırılabilen hafızaya sahip. Pil ömrü konusunda iddialı olan Y5, 3,020mAh batarya ile sunuluyor.

Cihaz, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Android 9 Pie yerine, Android 8.1 Oreo (Go Edition) işletim sistemi ile birlikte sunuluyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerinde üretilen telefonun, yaklaşık 100 Euro civarında bir rakamla satışa sunulması bekleniyor.