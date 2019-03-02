Huawei Y6 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019) yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i lanse eden Çinli şirket, şimdi ise yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Huawei Y6'yı (2019) tanıttı. Huawei'nin yeni akıllı telefonu, geçen seneki versiyonunun (Huawei Y6 2018)geliştirilmiş hâli olarak karşımıza çıkıyor.
Huawei Y6, (2019) diğer akıllı telefonların aksine özel bir tasarıma sahip. Cihazın "Kehribar Rengi" renk seçeneğini tercih eden kullanıcılar, cihazlarının arka tarafında deri hissiyatlı ve dikişli bir kaplamaya sahip olacaklar. Safir Mavisi ve Gece Siyahı renkleri Huawei Y6'ların (2019) arka kısımları ise klasik tarzda metal bir panele sahip.
Teknik Özellikler
- Ekran: 6,09 inçlik, 1560x720 çözünürlükte, su damlası çentikli, HD+
- Yonga seti: MediaTek Helio A22 (MTK MT6761)
- Arka kamera: 13 MP çözünürlükte, f/1,8 diyafram açıklığında
- Ön kamera: 8 MP çözünürlükte
- RAM: 2 GB
- Dahili depolama: 32 GB
- Batarya: 3.020 mAh
- Güvenlik: Parmak izi okuyucusu (arkada)
- İşletim sistemi: Android 9 Pie bazlı EMUI 9.0
Klasmanındaki diğer akıllı telefonlara göre biraz daha küçük bir ekran boyutuyla karşımıza çıkan Huawei Y6'nın (2019) ekranı; gözlere zarar veren mavi ışığı tamamen filtrelediğini gösteren TÜV Rheinland sertifikasına da sahip. Huawei'nin giriş seviyesi yeni akıllı telefonunun Hindistan'da 140 dolardan çok yakın bir tarihte satışa çıkması bekleniyor.