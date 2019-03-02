Huawei Y6 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Sektördeki yeniliklerine hız kesmeden devam eden Huawei, yepyeni bir akıllı telefonunu daha görücüye çıkardı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019) yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i lanse eden Çinli şirket, şimdi ise yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Huawei Y6'yı (2019) tanıttı. Huawei'nin yeni akıllı telefonu, geçen seneki versiyonunun (Huawei Y6 2018)geliştirilmiş hâli olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei Y6, (2019) diğer akıllı telefonların aksine özel bir tasarıma sahip. Cihazın "Kehribar Rengi" renk seçeneğini tercih eden kullanıcılar, cihazlarının arka tarafında deri hissiyatlı ve dikişli bir kaplamaya sahip olacaklar. Safir Mavisi ve Gece Siyahı renkleri Huawei Y6'ların (2019) arka kısımları ise klasik tarzda metal bir panele sahip.

Teknik Özellikler

Ekran: 6,09 inçlik, 1560x720 çözünürlükte, su damlası çentikli, HD+

6,09 inçlik, 1560x720 çözünürlükte, su damlası çentikli, HD+ Yonga seti: MediaTek Helio A22 (MTK MT6761)

MediaTek Helio A22 (MTK MT6761) Arka kamera: 13 MP çözünürlükte, f/1,8 diyafram açıklığında

13 MP çözünürlükte, f/1,8 diyafram açıklığında Ön kamera: 8 MP çözünürlükte

8 MP çözünürlükte RAM: 2 GB

2 GB Dahili depolama: 32 GB

32 GB Batarya: 3.020 mAh

3.020 mAh Güvenlik: Parmak izi okuyucusu (arkada)

Parmak izi okuyucusu (arkada) İşletim sistemi: Android 9 Pie bazlı EMUI 9.0

Klasmanındaki diğer akıllı telefonlara göre biraz daha küçük bir ekran boyutuyla karşımıza çıkan Huawei Y6'nın (2019) ekranı; gözlere zarar veren mavi ışığı tamamen filtrelediğini gösteren TÜV Rheinland sertifikasına da sahip. Huawei'nin giriş seviyesi yeni akıllı telefonunun Hindistan'da 140 dolardan çok yakın bir tarihte satışa çıkması bekleniyor.