Huawei Y7 2019 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Huawei'nin giriş-orta seviyedeki yeni temsilcisi Y7 2019, muhteşem özellikleri ve şık tasarımıyla resmi olarak tanıtıldı.

Huawei, sessiz sedasız gerçekleştirdiği basın etkinliği ile şirketin yeni akıllı telefonu Y7 2019’u resmi olarak tanıttı. Y7 Pro 2019 modelinin daha bütçe dostu bir versiyonu olan Y7 2019, buna karşın çoğu özelliği ile Y7 Pro 2019’dan ayrılmıyor.

Damla çentikli bir tasarıma sahip olan Y7 2019, HD+ çözünürlüklü IPS LCD ekranı sayesinde hem iyi bir görüntü kalitesi, hem de iyi bir güç verimliliği sağlıyor. Snapdragon 450 mobil platform ve 3 GB RAM ile gelen cihaz, performans konusunda beklentileri karşılıyor.

Huawei Y7 2019 Özellikler

Snapdragon 450 işlemci

3 GB RAM, 32 GB depolama

6.26 inç HD+ IPS LCD ekran

13 MP + 2 MP çift arka kamera

8 MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB 2.0

4,000mAh batarya

Huawei Y7 2019, Avrupa pazarında 220 Euro’luk bir satış fiyatına sahip olacak. Siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan cihaz, Huawei Türkiye web sitesinde sergileniyor olsa da resmi fiyat etiketi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.