Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, şirketin en yeni uygun fiyatlı telefonu Y7 Pro 2019'u resmi olarak tanıttı. Su damlası çentikli tasarıma sahip olan cihazın, özellikleri ve fiyatı ile tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Tüm teknoloji şirketleri 2019 planlarına odaklanmışken Huawei, 2018 yılına bir türlü veda edemiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, yılın son gününde düzenlediği lansman etkinliği ile şirketin giriş-orta segmentteki yeni temsilcisi Huawei Y7 Pro 2019’u Snapdragon 450 işlemci ile resmi olarak gün yüzüne çıkardı.

6.26 inçlik büyük bir ekrana sahip olan Y7 Pro 2019, kaliteli bir portre modu sunmak için 13 megapiksellik arka kamerasını 2 megapiksellik ikinci bir kamera ile destekliyor. 16 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olan cihaz, parmak izi tarayıcı yerine bu kameranın sunmuş olduğu yüz tanıma teknolojisine güveniyor.

Huawei Y7 Pro 2019 Özellikler

6.26 inç (1520×720 piksel) Full HD+ ekran

Snapdragon 450 işlemci, Adreno 506 GPU

3GB RAM, 32GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13MP, f/1.8 diyafram + 2MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

16MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

4000mAh batarya

Aurora mavi ve siyah olmak üzere çift renk seçeneğine sahip olan Huawei Y7 Pro 2019, 170 dolar (~900 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ancak bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını belirtelim.