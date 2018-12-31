Fiyatıyla Gönülleri Fetheden Huawei Y7 Pro 2019 Tanıtıldı

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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, şirketin en yeni uygun fiyatlı telefonu Y7 Pro 2019'u resmi olarak tanıttı. Su damlası çentikli tasarıma sahip olan cihazın, özellikleri ve fiyatı ile tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Tüm teknoloji şirketleri 2019 planlarına odaklanmışken Huawei, 2018 yılına bir türlü veda edemiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, yılın son gününde düzenlediği lansman etkinliği ile şirketin giriş-orta segmentteki yeni temsilcisi Huawei Y7 Pro 2019’u Snapdragon 450 işlemci ile resmi olarak gün yüzüne çıkardı.
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6.26 inçlik büyük bir ekrana sahip olan Y7 Pro 2019, kaliteli bir portre modu sunmak için 13 megapiksellik arka kamerasını 2 megapiksellik ikinci bir kamera ile destekliyor. 16 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olan cihaz, parmak izi tarayıcı yerine bu kameranın sunmuş olduğu yüz tanıma teknolojisine güveniyor.

Huawei Y7 Pro 2019 Özellikler

  • 6.26 inç (1520×720 piksel) Full HD+ ekran
  • Snapdragon 450 işlemci, Adreno 506 GPU
  • 3GB RAM, 32GB depolama
  • Android 8.1 Oreo işletim sistemi
  • 13MP, f/1.8 diyafram + 2MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera
  • 16MP ön kamera
  • Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS
  • 4000mAh batarya
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Aurora mavi ve siyah olmak üzere çift renk seçeneğine sahip olan Huawei Y7 Pro 2019, 170 dolar (~900 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ancak bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını belirtelim.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/271843/huawei-y7-pro-2019-price-specifications.html
Etiketler: Huawei Y7 2019
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