Huawei Y9 2019 nihayet tanıtıldı. Çift ön ve arka kamerasına ek olarak çentikli devasa ekranı ile dikkat çeken yeni Huawei Y9 2019, orta segmentin en iddialı telefonlarından biri olabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin orta segmentteki yeni temsilcisi Y9 2019 resmi olarak duyuruldu. Son derece ince ekran çerçeveleri ve çentikli tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran gövde oranı sunan yeni Huawei Y9 2019, 6.5 inçlik Full HD+ ekranı ile büyük ekran sevenler için oldukça iyi bir alternatif oluşturuyor.

Huawei üretimi Kirin 710 işlemciden güç alan yeni Y9 2019, 6GB’a kadar RAM, 128GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Hem önde hem arkada çift kamera kurulumu yer alan cihazın arkasında bulunan parmak izi tarayıcı, 0.3 saniyede cihaz kilidini açabiliyor ve parmak izi navigasyonu ile bildirimleri yönetmeyi mümkün kılıyor.

Huawei Y9 2019 Özellikler

6,5 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran

Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU

4GB RAM, 64GB depolama / 6GB RAM, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP + 2MP çift arka kamera

13MP + 2MP çift ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Hızlı şarj destekli 4000mAh batarya

Siyah, mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan yeni Huawei Y9 2019, Ekim ayından itibaren tüketiciler ile buluşacak. Şirket cihazın fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı ancak kısa zaman içinde bellek seçeneklerine göre hangi fiyatlarla satışa sunulacağı da belli olacaktır.