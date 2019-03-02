Son yılların liderliği kovalayan şirketlerinden Huawei, Kirin yonga setleri yardımıyla yapay zeka ve sunucu çipleri geliştirmeye başladı.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, 2018 yılında Apple'ın önüne geçmeyi başarmıştı. Şirket, sektörde hızla ilerlemeye devam ederken Samsung'un hemen arkasında yer alıyor. Henüz ilk sıralarda yer almasa da yonga setleri konusunda fazlasıyla gelişme kaydeden Huawei, çok yakında yeni gelişmelerle karşımızda olmaya hazırlanıyor.

Huawei, Apple'a karşı olan üstünlüğünü sürdürmek için yılda 250-260 milyon aralığında sevkiyat yapmayı planlıyor. Bu sevkiyat planının dahilinde P ve Mate serisi, orta seviye içinse Honor yer alıyor. Güncel duruma göre Huawei, Çin'deki 4K televizyonların yonga seti pazarında %50'lik bir alanı dolduruyor.

Akıllı telefonlar için ürettiği yonga setlerinin yanı sıra Huawei, yapay zeka ve sunucu işlemcileri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu duruma ek olarak, şirketin 2018 yılı içerisinde yarı iletken ürünlere ayırdığı bütçe bir önceki yıla göre %45 artış gösterdi. Bu da 21 milyar dolara denk geliyor.

Bu denli kapsamlı çalışmalar sürdürülse de Huawei, Kirin yonga setlerini hala diğer markalara dağıtmıyor. Yonga setlerinin satışlarına başlanırsa, Huawei önümüzdeki dönemlerde sektörün lideri konumunda yer alabilir.