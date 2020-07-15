Başta ABD ile yaşadığı sorundan sonra birçok ülkeyle de arasındaki ilişkileri kaybetmeye başlayan telekomünikasyon devi Huawei, bir darbe de Birleşik Krallık'tan yedi. Boris Johnson, bugün yaptığı açıklamayla birlikte Huawei 5G ekipmanlarının 2027'ye kadar kaldırılacağını belirtti.

Çin, çarşamba günü Huawei'nin 5G bağlantısını İngiltere üzerinde yasaklaması sebebiyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı uyardı. Bu hareketlerin Britanya'ya yatırım konusunda son derece ağır sonuçlar getirebileceğini belirten Çin, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı sonucunda alındığını düşündüğünü de bildirdi.

Reuters haber ajansının aktardığı bilgilere göre Boris Johnson, Huawei ekipmanlarının 2027'ye kadar kaldırılacağını belirttikten sonra Trump bu kararın arkasında kendisinin olduğunu açıkladı. Ardından yaptığı açıklamaysa akıllara kazandı.

"Ülkeler ABD ile iş yapmak istiyorsa Huawei'yi yasaklamalı"

Tabii ki 15 trilyon dolarla Britanya'nın yaklaşık 5 katı büyüklükte bir ekonomiye sahip olan Çin, bu kararın Britanya'ya zarar vereceğini bildirdi. Çin elçisi Liu Xiaoming, yaptığı açıklamalarda "Bu durum yalnızca bizi hayal kırıklığına uğratmadı, aynı zamanda da bizi bir hayli üzdü. Diğer Çinli işletmeler, Huawei'ye karşı davranışınızı çok yakından takip ediyor ve bu durum da şirketlerin yatırımlarını etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Tüm bunların yanı sıra Çin'i ABD'nin en büyük jeopolitik düşmanı olarak tanımlayan ABD Başkanı Trump, Komünist Parti tarafından yönetilen Çin'i ticaret üzerinden avantaj sağlamak ve koronavirüsle ilgili doğruları söylememekle suçladı.

Trump, Huawei'ye karşı yaptığı açıklamalardaysa şu ifadeleri kullandı: "Birçok ülkeyi ikna ettik. Bunun büyük bir çoğunluğu benim eserim. Birçok ülke Huawei kullanmamaya ikna oldu çünkü bu durumun ciddi bir güvenlik riski olduğunu düşünüyoruz. Huawei kullanan birçok ülkeyi kararlarından vazgeçirdim. Bizimle iş yapmak istiyorlarsa Huawei kullanamazlar. Bugünse Birleşik Krallık'ın artık Huawei kullanmayacağını öğrendim."

Tabii ki Trump yaptığı basın açıklaması içerisinde birçok kişiyi kendi ikna ettiğini belirtse de Britanya bu durumu yalanladı diyebiliriz. Kendi güvenlik endişeleri ve Huawei ekipmanlarının ABD yaptırımları sebebiyle sekteye uğrayabileceğini sebep gösteren Britanya, Trump'ın açıklamalarına karşı da "Hepimiz Trump'ı biliyoruz, değil mi?" şeklinde bir açıklama yaparak Trump'ın açıklamalarının kararı etkilemediğini belirtti.