Huawei'ye 10.5 Milyon Dolar Ceza Kesildi

Huawei ve ABD’nin son zamanlarda anlaşamadığını biliyoruz. Çinli şirket, ZTE ile beraber ABD piyasasından çekilmeye zorlanmış ve bunun sonucunda ikisi de büyük market kaybı yaşamışlardı. Ancak görünen o ki Huawei için daha kötü haberler yolda.

Yayınlanan son raporlara göre, Texas’taki bir juri üyesi Huawei Technologies ve yan kuruluşu Huawei Device USA’in PanOptis Patent Yönetimi Şirketi’nin standart-temel patentlerinden beşini ihlal etti. Bu nedenle, ABD'nin Doğu Bölge Mahkemesinde yer alan jüri, 27 Ağustos Pazartesi günü yaptığı duyuruda Huawei'nin PanOptis'e 10,5 milyon dolar ödemesini emretti.

2014 yılında ABD’li şirket PanOptis, Huawei ile temas kurmaya çalışıp ihlalleri tartışmak için toplantılar planlamış, hatta Huawei'nin bu teknolojileri kullanmaya devam edebilmesi için patentleri lisanslamak için ayrımcılık yapmayan şartlar teklif etmişti. Ancak üç yıl ve sayısız mektuptan sonra, Çin teknoloji devi yanıt vermeyi reddetmiş ve PanOptis de Ekim 2017'de bir şikayette bulunmak zorunda kalmıştı.

Şikayete göre Huawei, tüketici sınıfı cihazlarda 4G LTE bağlantısıyla ilgili olarak birden fazla patenti (toplamda beş) ihlal etti. Bu teknolojiler ise resim ve ses verilerini çözmek için gereken LTE teknolojilerini içeriyor.

Rapora göre, Huawei’nin patentlerini ihlal ettiği iddia edilen ürünler arasında Huawei Nexus 6P, Huawei Mate 9 ve Huawei P8 Lite bulunuyor. Şu ana kadar Huawei'den bununla ilgili resmi bir yorum yapılmadı. Her ne kadar Çin devinin davayı temyiz edeceğinden emin olsak da Huawei suçlu bulunursa, ihlal edilen patentler için 10,5 milyon dolar para cezası ödemesi gerekiyor.