ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı devam ederken, iki Çinli şirketin yeni sorunları var: Avustralya Hükümeti, kendi ülkesindeki operatörlerin Huawei ve ZTE’den 5G teknolojisini almasını yasakladı.

Geçen cuma günü Başbakan Malcolm Turnbull, birtakım olaylar yüzünden görevi bırakmak zorunda kalmış ve yerine Scott Morrison geçmişti. Bundan önce ise yeni Başbakan Morrison, Eylül ayından itibaren geçerli olacak şekilde, operatörlerin bazı kaynaklardan mal almasına kısıtlama getirileceğinin bilgisini vermişti.

Çin’e yasak haberi ise, çarşamba günü Huawei’nin Twitter hesabından duyuruldu. Tweette, Huawei'nin Avustralya'ya 15 yıldır hizmet verdiği bildirildi

Geçtiğimiz mayıs ayında ZTE, ABD’deki işlemlerini belli bir süreliğine durdurmuş, ancak Çin ile ABD arasındaki konuşmalar sonuç vermeyince mallarını satamaz hale gelmişti.

Tüm hikaye ise bu kadar değil. Geçen sene Avustralya’nın ithalatlarının yüzde otuzu Çin’e idi. Yani olay sadece Amerika ile alakalı değil; Avustralya’nın iç içlerindeki problemler de bu yasağı beraberinde getirdi. Çünkü yetkililer, Çin'in 5G teknolojisini casusluk amaçlı kullanabileceklerini düşünüyorlar.

Avustralya’nın bu kararında ABD’nin de etkisinin büyük olduğu düşünülürken, bunun Avustralya-Çin ilişkilerini gelecekte nasıl etkileyeceği ise belirsiz.