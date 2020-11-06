Huawei, zil çaldığında "Kim o?" sorusundan daha fazla güvenlik isteyenler için akıllı kapı zili Smart Doorbell Pro'yu duyurdu. Smart Doorbell Pro, zil çalmadan kapının önünde dolaşanları otomatik olarak kaydederek şüpheli durumlara karşı ev sahiplerini koruyor.

Çin’de yeni bir lansman etkinliği düzenleyen Huawei, yeni akıllı ev ürünleri Smart Doorbell Pro ve Smart Doorbell Pro'ya enregre Smart Camera Pro’yu resmi olarak duyurdu. Adından da anlaşılabileceği gibi Smart Doorbell Pro, bir akıllı kapı zili olarak karşımıza çıkarken; Smart Camera Pro, evini her daim izlemek isteyenler için geniş açılı bir kablosuz kamera olarak tanıtıldı.

Huawei Smart Doorbell Pro, ev sahibinin akıllı telefonu üzerinden cihaza uzaktan erişim sağlama imkanı sunduğundan güvenlik konusunda tereddüt edenlerin imdadına koşuyor. Siz evde yokken birisi zili çaldığında Smart Doorbell Pro, bu kişiyi kayıt edebilir. Ayrıca Huawei Smart Screen sayesinde siz TV izlerken kapı çaldığında gelen kişinin görüntüsü, resim içinde resim modunda ekrana yansıtılır.

Smart Camera Pro’nun belki de en önemli özelliği, güvenlik konusunda sunduğu avantajlar. Örneğin, birisi kapı ziline bastığında kim olduğunu sormak için kendi sesinizi kullanmak istemediğinizde interkomu sesinizi değiştirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca biri, kapının önünde 10 saniyeden uzun süre zile basmadan durduğunda Smart Doorbell Pro, kişinin şüpheli olduğunu düşünerek(!) görüntü kaydı almaya başlar.

Smart Doorbell Pro’ya entegre olarak gelen Smart Camera Pro, 165 derecelik ultra geniş görüş açısı ile kapının önündeki hemen her nesnenin ve kişinin kolaylıkla görülmesini sağlıyor. Cihazın içinde 6.500 mAh’lik devasa bir batarya bulunuyor ki bu batarya ile tek şarjda 8 aya kadar kullanım mümkün oluyor. Huawei Smart Camera Pro entegreli Smart Doorbell Pro’nun fiyatı ise 90 dolar (yaklaşık 761 TL) olacak.