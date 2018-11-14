Huawei, tüm dünyada şehirleri 'akıllı' hale getirebilmek ve bu alanda otorite olabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Akıllı şehirler, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin bir araya gelmesiyle birlikte hayatımızda pek çok şeyi değiştirecek. Özellikle şehirlerin güvenlik, trafik ve temizlik gibi genel sorunlarına çözüm olacağı düşünülen akıllı şehirler için en çok çalışan şirketlerden biri ise Çinli teknoloji devi Huawei.

Huawei, bu alanda 'Akıllı Eğitim', 'Güvenli Şehir', 'Akıllı Sağlık Hizmeti' ve 'Akıllı Taşımacılık' gibi pek çok farklı başlıkta çözümlere sahip ve tüm dünyada akıllı şehirleri yaygınlaştırarak bu alanda bir numara olma hedefi mevcut. Ülkemizde de Turkcell ile ortaklık kurarak 5G teknolojisi ile akıllı şehirleri hayata geçirmeyi hedefleyen Huawei, akıllı şehirlerin kontrolünü ve geliştirilmesini sağlayacak yeni platformunu kullanıma sundu.

Bu yeni platformda, şehirlerin yönetici kadroları, hükümetler ve kurumlar; akıllı şehirlerin geliştirilmesi, gerekli testlerin gerçekleştirilmesi ve dağıtılması gibi çalışmaları gerçekleştirebilecek. Platformda oluşturulan gerçek zamanlı 3 boyutlu haritalar sayesinde şehirlerin anlık trafik ve çevre kirliliği durumları kontrol edilebilecek. Sistem aynı zamanda geleceğe yönelik modellemeler yapmak için yapay zekayı kullanacak; geçmiş bilgiler sayesinde eğilimleri analiz ederek potansiyel sorunlar ve konular hakkında bilgi verebilecek.

Huawei, bu platform sayesinde akıllı şehirlerin dünya genelinde daha 'bilinir' hale gelmesini ve gelecekte teknolojinin bu anlamda çok daha yaygın kullanılmasını hedefliyor.