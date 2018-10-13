Huawei, Yeni Saati Watch GT'yi Yanlışlıkla Ortaya Çıkardı

Huawei yanlışlıkla web sitesinde yeni akıllı saati Watch GT'yi yayınladı. Saatin 16 Ekim'de resmi olarak tanıtılması planlanıyordu.

Huawei'nin saatini paylaştığı sayfa, yayından hemen kaldırılmış olmasına rağmen TechAndroids cihazın özelliklerini ve fotoğraflarını alabilmeyi başardı.

Yeni akıllı saat 1.3 inçlik 454x454 çözünürlüğünde AMOLED dokunmatik bir ekrana sahip olacakken Cortex-M4 işlemcisiyle gelecek. 420 mAh'lik bir bataryayı bünyesinde barındıracak olan Watch GT, bu sayede 30 günlük saat süresi, 2 haftalık normal kullanım süresi ve 22 saatlik GPS açık kullanım süresi sunacak.

Saat arka tarafında bir kalp ritim sensörü ile gelecekken, 5 ATM basınca kadar dayanabilecek. Kordonsuz 46 gram ağırlığındaki cihaz, 316L paslanmaz çelik kasasına ve seramik çerçevelere sahip olacak. Aynı zamanda parmak izlerini azaltmak için PVD kaplamayı da içerecek.

Saatte maalesef Google Wear OS göremeyeceğiz; aksine cihaz Huawei'nin kendi geliştirdiği işletim sistemi ile gelecek. En doğru konum bulma adına GPS/GLONASS/Beidou/Galileo sistemlerine de sahip olacak. Kutu içeriğinde kablosuz şarj ünitesini de içerecek olan Huawei Watch GT, bu sayede 0'dan 100'e 2 saatin altında şarj olacak.

Yanlışlıkla yayınlanan sayfada cihazın fiyatına dair herhangi bir bilgi olmasa da önceki söylentiler 200 euro civarlarını işaret ediyordu. Eğer bu bilgi doğruysa Huawei'nin rakipleri cihazlarını yenilerken bir kez daha düşünmek zorunda kalabilir.