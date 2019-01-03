Huawei, iPhone Üzerinden Atılan Tweet ile Yeni Yılı Kutladı

Son dönemde oldukça sık rastladığımız, 'rakiplerin telefonuyla tweet atma' gafletine düşenlerden biri de Huawei oldu.

Son dönemlerde hem ülkemizde hem de yurt dışında 'ezeli rakiplerinin cihazlarıyla tweet atma' olayı o kadar sık yaşanıyor ki, bu durum adeta bir 'trend' halini almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Samsung ve Apple'ın yaşadığı bu talihsiz vaziyete şimdi de Huawei düştü.

Bu tür kazalar çoğu zaman çabuk davranan sosyal medya yetkilileri tarafından siliniyor. Ancak sırf bu tip kazaları keşfetmek için özellikle uğraşan biri dahi var: ABD'li YouTuber Marques “MKBHD” Brownlee.

"Bu hızlıydı."

Brownlee, birkaç gün önce Samsung Nijerya'nın, iPhone üzerinden tweet atmasını da yakalamıştı. Bunun üzerine bir anda panik yapan Samsung Nijerya, sadece tweeti silmekle kalmamış, bütün hesabı kapatarak ilginç bir reaksiyon göstermişti. Bakalım bu tip 'kazaları' daha ne kadar göreceğiz.