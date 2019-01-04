Huawei, iPhone üzerinden resmi Twitter hesabıyla yeni yıl kutlayan çalışanına yaptırım uygulayacak.

Geçtiğimiz günlerde, 'rakiplerin telefonuyla tweet atma' gafletine düşenlerden biri de Huawei olmuş ve Huawei Technologies hesabı, iPhone ile yeni yıl mesajı yayınlayarak büyük bir infiale sebep olmuştu.

"Huawei'den hepinize mutlu 2019'lar. Yeni yılda amacımız, sevdiğiniz kişilere ulaşmanız için size daha fazla neden sunmak."

"Bu hızlıydı."

Yukarıda görmüş olduğunuz mesaj kısa sürede silinmiş olsa da sosyal medyaya çoktan yayılmıştı. Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Chen Lifang, yaşanan skandalın marka imajına ciddi zarar verdiğini belirtti.

Yaşanan durumun, şirketin VPN'inde sorun olması sonrasında çalışanın kendi telefonundan tweet atmak zorunda kalması sonrası gerçekleştiği öğrenildi. Yaşanan durumdan sorumlu iki kişinin rütbeleri alındı ve maaşlarında 728 dolarlık kesintiye gidildi. Sorumlulardan birinin bir sene işten uzaklaştırılması gündemde.