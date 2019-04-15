Huawei Telefonlarda VLC Tekrardan İndirilebilir

VLC'nin geliştiricileri, Huawei cihazları kara listeye almıştı ve indirilmesini yasaklamıştı. Şimdi ise VLC, Huawei cihazlarda yeniden indirilebilir.

Geçtiğimiz yıl VLC’nin mobil uygulamasının geliştiricileri, arka plan uygulama yönetimi metotlarının VLC uygulaması ile uyuşmaması sebebiyle Huawei cihazları kara listeye almıştı. Telefon üreticisinin ihmalkârlığı nedeniyle tüm kullanıcı kitlesini cezalandırmak haksızlık gibi görünse de, bu olay bugün itibari ile sona eriyor.

Huawei, geçtiğimiz günlerde arka plan uygulama yönetimi metodunu düzenlemişti ancak hâlâ Play Store’daki VLC uygulamasıyla tam olarak senkron olamıyordu. VLC engeli başta P8, P10 ve P20 cihazlarına uygulanmıştı ancak yeni P30 kullanıcıları uygulamayı indirebildiklerini belirtiyorlar. Bu da demek oluyor ki bütün Huawei cihazlar yakında bu özelliğe kavuşabilir.

Yasağın kaldırılmasına rağmen Huawei arka plan uygulama yönetimi yöntemi değişikliği konusunda bir açıklama veya değişiklik yapmadı. VLC de yasağı kaldırdığını açıkça belirtmedi. Yine de Huawei gibi büyük bir markanın kullanıcılara değer verdiğini görmek güzel.