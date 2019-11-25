Huawei: ABD Yasaklaması Olmasaydı Samsung’u Geçerdik

Bir konferansta konuşan Huawei Üst Düzey Yöneticisi Richard Yu, ABD yasaklaması ile karşılaşmasalardı dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olarak Samsung'un önünde olacaklarını söyledi.

Bildiğiniz üzere Huawei, günlük ev ürünlerinden akıllı telefonlara, tabletlerden dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok farklı türde çeşitli cihazlara sahip ve dünyanın en tanınmış elektronik markalarından biri. Buna ek olarak şu anda şirket, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi ancak Huawei CEO’suna göre işler biraz daha farklı olabilirdi.

Huawei Üst Düzey Yöneticisi Yu Chendong (Richard Yu), bir konferansta yaptığı açıklamalarda şirketin, ABD yasağı olmasaydı 2019’da dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi konumunda olabileceğini söyledi. Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında Çinli teknoloji devi, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Varlık Listesi’nde yer alması nedeniyle birçok yasakla karşı karşıya kalmıştı.

Yasaklamadan hemen önce Huawei, Apple’ın önüne geçmişti:

Huawei’nin ABD tarafından kara listeye alınması, şirketin Google gibi ABD merkezli şirketler ile ticari ortaklıklarda veya ilişkilerde bulunmasını yasakladı. Huawei’nin bu sancılı süreçten nasibini alan ilk telefonu ise Mate 30 oldu ve cihaz; Gmail ve YouTube gibi diğer pek çok Google hizmetinden mahrum bırakıldı.

ABD Hükûmeti’nin yasaklama kararının hemen öncesinde Huawei, dünyadaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olma unvanını ABD’li şirket Apple’dan almıştı. Tüm bunlar göz önüne alınınca Huawei’nin, her şeyin tıkırında gittiği bu dönemde ABD yasaklaması ile karşılaşmasaydı Samsung’u dahi tahtından edebileceğini varsaymak pek de zor değil.

“Huawei’nin popülerliği vatanseverlikten değil, müşteri memnuniyetinden kaynaklanıyor”

Konferans boyunca açıklamalarına devam eden Richard Yu'ya göre ayrıca insanlar, Huawei’nin popülerliğinin nedeninin yanlış bir algı neticesinde Çin ve Çinli insanların vatanseverliğinden kaynaklandığını düşünüyor. Yu, bu yanlış algının önüne geçmek için Huawei M6 tabletin dünya çapında 2 milyondan fazla sattığını ve bu tür başarılara ulaşmanın en önemli nedeninin vatanseverlik değil, müşteri memnuniyeti olduğunu belirtti.

Huawei, son bir yıl içinde geçirdiği bu zorlu dönemleri yaşamamış olsaydı ve ABD yasakları ile karşılaşmasaydı gerçekten de Samsung’u tahtından eder miydi bilinmez ancak şimdikinden daha iyi bir konumda olabilirdi demek mümkün. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Huawei, yukarıda belirtilen sebepler yaşanmasaydı gerçekten de Samsung’u tahtından edebilir miydi?