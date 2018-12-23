Hubble'dan "Tatilin Çelengi" İsimli Yıldız Fotoğrafı

Söz konusu NASA olduğunda, bilim hiçbir zaman durmaz. Geçtiğimiz hafta Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan çok özel bir kareyi gösterme fırsatını bizlere sundu.

NASA'nın paylaşmış olduğu görüntü, RS Puppis adındaki çok uzak bir yıldızı tüm ışıltılı görkemiyle gözler önüne seriyor. Yıldıza eşlik eden büyük bir toz bulutu ise, NASA'nın -belki de Noel'den dolayı- "Tatilin Çelengi" adını verdiği bir düzen oluşturuyor.

Uzay Dairesi'nin söylediğine göre yıldız, birkaç hafta boyunca yanıp sönen ışıklarını bize göndermiş; yapılan hesaplar ise yıldızın Güneş'ten 15.000 kat daha parlak olduğunu ortaya koymuş. RS Puppis'in büyüklüğü Güneş'ten 200 kat fazlayken kütlesi de yaklaşık 10 kat fazla. RS Puppis parlaklığını sürekli değiştirdiği için Cepheid (Değişken) Yıldız sınıfına giriyor.

NASA, "Nebula (bulutsu), Cepheid Yıldız'dan gelen ışığın darbeleri dışa doğru yayıldıkça parlak bir şekilde titriyor. Hubble Teleskobu, ışık patlamalarının nebula içerisindeki dalgalanma etkisine verilen isim olan 'ışık yansıması' fenomeninin fotoğrafını çekti. Işık bir saniye içerisinde Ay ve Dünya arasında gidip gelecek kadar hızlı olsa da bulutsu o kadar büyük ki bu olayı fotoğraflayabilecek kadar zamanımız oldu."

Yıldızın eşsiz ışık özellikleri ve onu çevreleyen enkaz hazinesi sayesinde NASA, yıldızın Dünya'dan uzaklığını yüksek doğrulukla tahmin edebildi. RS Puppis'in 6500 ışıkyılı uzaklıkta olduğu tahmin edilirken Uzay Dairesi, bu tahminde sadece yüzde birlik bir hata olabileceğini söylüyor.