Hubble, Saklı Kalmış Binlerce Galaksiyi Fotoğrafladı

Emektar uzay teleskobu Hubble, evrenin en uzak köşelerinden görüntüler yakalayacağı görevine başladı. Hubble, daha önce görülmemiş, Abell 370 merkezli binlerce galaksi kümesini tek bir karede fotoğrafladı.

Uzay teleskobu Hubble, yeni gözlem misyonuna başladı ve ilk fotoğrafları yayınladı. Hubble, Dünya’dan yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan, merkezi Abell 370 olan birkaç yüz gökada kümesini fotoğraflamayı başardı. Etrafında dizilmiş, daha önce görülmemiş binlerce gökada ise uzayın görebildiğimiz en derin noktalarından.

Abell 370’teki galaksilere baktığınızda milyarlarca yıldız içeren en parlak sarımsı beyazları görebilirsiniz. Mavi olanlar daha genç yıldızlara sahip olan, Samanyolu gibi daha küçük sarmal galaksilerdir. Daha sönük ve sarı olanlar ise daha yaşlı yıldızlardan oluşan gökadalardır.

Birbirine çok yakın kümelenmiş bütün bu yüzlerce galaksi, ilgili kara madde ile büyük bir yerçekimi alanı yaratmış. Bu alanın arkasından ışık geçtiğinde ise yer çekimi kuvvetiyle bükülüyor ve büyütme etkisi yaratıyor. Bu sayede bu fotoğraf karesi ortaya çıkıyor. Güçlü mercek etkisine sahip Abell 370 ise bu gördüğümüz kümelerin ilki konumunda.