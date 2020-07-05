Hubble Teleskobu'ndan “Kabarık” Bir Galaksinin Görüntüleri

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Amerikan Uzay Havacılık Ajansı (NASA) tarafından paylaşılan yeni bir fotoğrafta, Hubble uzay teleskobunun çektiği bir galaksi görüntüsü yer aldı. Bu ilginç görüntüde oldukça kabarık bir galaksi yer alıyor.

Uzay gerçekten de inanılmaz güzelliklerle dolu ancak çıplak gözle bunların yalnızca çok küçük bir kısmını görebiliyoruz. Hubble Uzay Teleskobu gibi araçlar sayesinde uzayın farklı noktalarından bilgiler toplayabiliyoruz.

Hubble’dan gelen görselde oldukça ilginç bir galaksi yapısıyla karşı karşıyayız. ESA tarafından “tiftikli” olarak adlandırılan galaksi, uzaktan bakıldığında renkli tozlarla kaplanmış bir yumurta gibi gözüküyor.

NGC 2775 Hubble tarafından görüntülendi

Aslında bu ilginç şekilli galaksinin adı NGC 2775 olarak belirlenmişti. Merkezinde bir karadelik yerine devasa bir sarı kütle bulunan bu gökada, şu andaki haliyle de geçmişi hakkında belli bilgiler sunuyor.

Galaksinin sarmal kollarındaki mavi renkli yapılar, yeni yıldız oluşumları açısından baktığımızda NGC 2775’te pek de bir hareket olmadığını ifade ediyor. Merkez kısmında ise herhangi bir yıldız oluşumu bulunmuyor. Sarı merkez kütlesine bakarak galaksinin geçmişini de tahmin etmek mümkün.

Muhtemelen galaksinin geçmişinde, merkez bölgede yoğun şekilde gaz bulutları bulunuyordu. Bu gaz kitleleri, zaman içerisinde yıldızlar oluşturmuş olabilir. Merkezinden uzaklaştıkça gördüğümüz renkli yapılar ise daha genç yapıları gösteriyor.

Galaksinin görüntüsü dikkat çekti

Bu ilginç galaksi, İkizler takım yıldızında yer alıyor. Daha önce bu galaksinin çeşitli görüntüleri çekilmişti ancak bu karelere baktığımızda bu kadar net olmadıklarını görüyoruz. Bu da Hubble Uzay Teleskobunun ne kadar güçlü bir araç olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

2021 yılının Mart ayında Hubble Uzay Teleskobunun varisi uzaya gönderilecek. Daha gelişmiş olan halefinin varlığına rağmen Hubble’ın topladığı bol miktarda veriyi çözümlemek daha uzun zaman alacak. Hubble tamamen emekli oıluncaya kadar bizim için yeni görüntüler toplamaya devam edecek. Bakalım gelecekte karşımıza nasıl