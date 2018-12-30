Hubble'ın Annesi 93 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

Havacılık ve uzay tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Nancy Grace Roman, hastalığı nedeniyle 93 yaşında vefat etti. Bir çok önemli uzay çalışmasına imza atan Roman, Hubble teleskobunun geliştirilmesinde en büyük paya sahip kişilerden biriydi.

Geçtiğimiz günlerde uzay çalışmalarında yaptığı çalışmalarıyla, adını tarihe yazdıran bir bilim insanını kaybettik. Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'da yönetici pozisyonunda çalışan ilk kadın olan Nancy Grace Roman, hem bilim dünyası hem de bu alanda yer almak isteyen kadınlar için çok önemli bir bilim insanıydı.

Astronomi alanında doktorasını yaptıktan sonra NASA'da kariyerine başlayan Roman, tam 20 sene boyunca uzay araştırmalarının yapıldığı NASA merkezinde görev aldı. NASA'nın göz bebeği uzay keşiflerinde çığır açan, kozmik çalışmalar ekibine katıldı. NASA ve Dünya'mız için büyük önem taşıyan Hubble teleskobunun temelleri bu çalışmalar ışığında atıldı. Birçok büyük keşfin yapılmasına yardımcı olan, uzayın sırlarını keşfetmemizdeki büyük etken olan Hubble teleskobunun geliştirilmesinde en çok emeği geçen insanlardan biri oldu. Roman, bu nedenle Hubble teleskobunun annesi olarak bilim dünyasında tanınırken, kendisine ithaf edilen bir de Lego seti tasarlandı.

Yapmış olduğu çalışmalarla tarihe adını altın harflerle yazdıran bilim insanı, sadece uzay keşfi alanında değil, kadınlar için yaptığı çalışmalar ile de her zaman rol model oldu. O yıllarda kadınların özellikle yönetici pozisyonlarında çok yer alamaması ve bu alanda yer alan kadın sayısının azlığı konularını gündeme getirdi. Uzay çalışmalarında yer almak isteyen kadınlara her zaman büyük destek sağladı ve gerekli fonların aktarılmasına da yardımcı oldu. Dünya'mızın evrene açılan gözü olan Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı ışıklar gibi, ışıklar içinde uyumasını temenni ediyoruz.