Hubble Teleskopunun İnanılmaz Zoom Yeteneğini Gösteren Video

NASA, Hubble Teleskopu'nun gücünü gösterebilmek için bir video yayınladı. Yayınlanan video, 265 bin gök adayı içinde barındırıyor.

Bilindiği üzere Hubble Uzay Teleskopu 1990 yılında uzaya bırakıldı. O gün bugündür evrenin keşfedilmesi için billim insanları tarafından kullanılıyor. Uzayda pek çok teleskop olmasına rağmen bu teleskop, diğerlerine göre hem en büyük hem de üstün özelliklere sahip teleskoptur. Bugüne kadar uzayın keşfedilmesinde pek çok görevi üstlemiş olan teleskopun gücünü göstermek için NASA, bir video yayınladı. NASA'nın bu videoyu yayınlamasının altında yatan sebep, teleskopun gücünü daha anlaşılır bir şekilde göstermek.

Teleskop o kadar güçlü ki fotoğrafladığı görüntüleri, gerçek boyutlarında göstermek neredeyse imkansız. Hubble tarafından çekilmiş yüksek kaliteli bir fotoğrafı gerçek boyutlarında açmak isterseniz, 600'den fazla HD televizyonu birleştirmeniz gerekir (Andromeda Gökadası'nın fotoğrafı 1.5 milyar pikselden oluşuyor. O fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat ederseniz fotoğrafın altında yapılan açıklamada, tam çözünürlükte gösterilemeyecek kadar büyük olduğu ifade ediliyor). Durum böyle olunca NASA, bu olağanüstü teleskopun videosunu yayınlamayı daha mantıklı buldular. İşte YouTube üzerinde paylaşılan ve Hubble Uzay Teleskopu'nun gücünü gösteren o video:

Videoda, teleskopun ulaşabileceği en uzak noktadan yavaşça kendi merkezine doğru yaklaşması görülebiliyor. 7.500 ayrı pozlamadan oluşturulan bu görüntü, 265 bin gök ada içeriyor. Teleskopun yakınlaştırma gücü, insanın ağzını açık bırakacak türden. 1990'dan günümüze gelen sürece kadar bu teleskop birkaç kez geliştirildi. Kimi zaman da gerekli bakımların yapılması sırasında kapatılıyor. Hubble Uzay Teleskopu, NASA'nın gözdesi olmaya her zaman devam edecek.