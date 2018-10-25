Hubble Teleskobu Hayalet Nebula Fotoğrafladı

NASA'nın uzay teleskobu Hubble, süpernova Cassiopeia'nın kozmik hayaletini fotoğrafladı.

İş uzayın korkunçluğuna gelince Kafatası Nebulası ve Çapraz Kemikler Nebulası aralarında yarışıyor. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı Hubble Uzay Teleskobu ile Cassiopeia'nın hayaleti olarak bilinen ince ve bulutsu IC 63'teki (Kraliçe takımyıldızı yönünde yaklaşık 600 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir salma bulutsusu) hayalet bulut ile Cadılar Bayramı havasına yavaş yavaş giriyor.

Hayalet Bulutsusu, "W" şekline sahip takımyıldızı Cassiopeia'da bulunuyor. NASA'nın şiirsel betimlemelerine de konu olan Hayalet Bulutsusu NASA tarzıyla "gaz ve tozun perde misali akan birlikteliği" olarak tanımlanıyor. NASA, "Nebula; Gamma Cassiopeiae isimli mavi-devasa bir yıldızdan saçılan radyasyonlarla patladı. Aynı zamanda Gamma Cassiopeiae, 'W' şeklinin tam ortasında yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Gamma Cassiopeiae yıldızının ultraviyole radyasyon bombardımanının bulutsuların yavaş yavaş dağılmasına neden olduğunu ve bunun sadece hayalet görünümünü mükemmelleştirdiğini belirtti. Yukarıdaki fotoğrafın IC 63'ün şimdiye kadar çekilen en ayrıntılı görüntüsü olduğunu belirten Avrupa Uzay Ajansı, Hubble'ın etkileyici görüntüleme yeteneklerine dikkat çekiyor.

Yakın zamanda, Hubble'ın jiroskoplarında (en önemli parçalardan birisi, yön ölçmeye yarıyor) yaşanan problem, neyse ki bir kurtarma prosedürü ile düzeltildi ve Hubble'ın bilimsel çalışmalara devam etmesi sağlandı, Cadılar Bayramı yaklaşırken Hubble'ın, bu hayaletli fotoğrafı bizlere sunması gerçekten olağanüstü.