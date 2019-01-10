Geçtiğimiz aylarda jiroskobunda donanımsal bir sorun yaşayan Hubble Teleskobu bu sefer de kamerasında bir sorunla karşılaştı.

Hubble Uzay Teleskobu ekibi, donanımsal bir sorun sonucunda Wide Field Camera 3 (Geniş Alan Kamerası 3) çalışmalarını geçici bir süre için askıya aldı.

Uzay Teleskopu Bilim Enstitüsü’ne göre kamera, herhangi bir soruna karşı içerisinde gereğinden fazla elektronik cihaz içeriyor. Bu sebeple bir sorun olmayacağı düşünülüyor ancak bu sorunun birkaç ay içerisindeki ikinci sorun olması da endişelendirici bir durum.

NASA’nın Hubble Twitter hesabı Cihaz hakkındaki ilk tweetini Salı günü atmıştı ve yalnızca bir donanım probleminden bahsetmişti. O zamandan bu yana bir gelişme olmadı.

Hubble, yıldızlar hakkında veriler toplamak için birden fazla ekipmana sahip ancak bunlardan en bilineni Wide Field Camera 3. Bunun sebebiyse görünür ışık fotoğrafları çekebilmesi. Astronotlar ekipmanı Hubble’ın 2009’da gerçekleşen son hizmet görevinde yerleştirmişti.

Geçen aylardaki jiroskop hatasını da düşündüğünüz zaman artık Hubble’ın yaşlılık sinyalleri vermeye başladığını görebilirsiniz. 2009’daki görevin ardından teleskobun 2013’e kadar hizmet vermesi bekleniyordu ancak bu tarihten neredeyse altı yıl sonra dahi Hubble Teleskobu gökyüzündeki gözümüz olarak hizmetine devam ediyor. James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Teleskobu’nun üst modeli olarak 2021’de yerini alacak ancak Hubble Teleskobu bilim insanları, Hubble Teleskobu’nun 2025’e kadar hizmet vermeye devam edeceğini ön görüyorlar.

Hubble Teleskobu ile ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.