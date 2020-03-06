Hubble, 'Galaktik Trafik Sıkışıklığını' Gözlemliyor

Hubble Uzay Teleskobu, 18. yüzyılda keşfedilen spiral galaksi NGC 3887'yi gözlemleyerek gök bilimcilerin yoğun mesai harcadığı bir meseleyi çözmeye çalışıyor. Trafik sıkışıklığına benzeyen spiral kolların gizemi, yeni araştırma sonucunda çözülebilir.

31 Aralık 1785 tarihinde gök bilimci William Herschel tarafından keşfedilen ve Dünya'dan 60 milyon ışık yılı uzakta bulunan spiral galaksi NGC 3887, Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan 'Geniş Alan Kamerası 3' tarafından görüntüleniyor. Spiral galaksi, Kupa Takımyıldızı'nın güney kısmında yer alıyor.

Yüzü bize tam olarak dönük olmasa da konumu sayesinde NGC 3887'nin spiral kolları ve merkezi çıkıntısı gözlemlenebiliyor. Bu sayede spiral galaksinin sarmal kolları ve içindeki yıldızlar, üzerinde çalışmak için ideal bir hedef hâline geliyor.

Trafik sıkışıklığına benzeyen sarmallar:

Spiral kollar uzunca bir süredir gök bilimcileri uğraştıran bir sorun. Kollar, dönen bir çekirdekten geliyor ve bu nedenle daha sıkı biçimde sarmalanıyor. Bu da kozmolojik olarak daha kısa bir süre içerisinde nihai olarak ortadan kaybolmalarını neden oluyor. Gök bilimciler ancak 1960'lı yıllarda sarmal sorununa yönelik bir çözüm geliştirdiler. Sabit bir yapı gibi düşünmek yerine spiral kollar galaksi diskinin içinde yer alan daha yoğun alanlar olarak görülüyor. Bu yapıları, onları trafik sıkışıklığına benzetiyor.

Trafik sıkışıklığındaki araç yoğunluğu, sıkışıklığın merkezine doğru gidildikçe artar ve bu bölgede araçlar daha yavaş hareket eder. Spiral kollar da trafik sıkışıklığına benzer bir şekilde işliyor. Gaz ve toz, yoğunluk dalgalarının içinden geçtikçe daha sıkışmış hâle geliyor ve onların dışına doğru hareket etmeden önce dalganın içinde duruyor.

Spiral galaksiler, sıcak genç yıldızların oluşturduğu yıldız ve gaz kümeleridir. Bilim insanlarının bugüne kadar keşfettikleri galaksilerin çoğunun şekli de spiraldir. Bizim de içinde bulunduğumuz Samanyolu bu galaksilere bir örnektir.

Çoğu spiral galaksi, dönen bir yıldız diski ile çevrelenmiş bir çıkıntı içerir. Merkezdeki çıkıntılar genellikle daha yaşlı ve sönük yıldızlardan oluşur hatta çıkıntıların süper kütleli kara delikler içerdiği düşünülüyor. Samanyolu Galaksisi gibi; galaksilerin 3’te 2’si, merkezlerine doğru uzanan bir bar yapısı da içerir.