Hubble, Rekor Hızda Kütle Kaybeden Bir Gezegen Keşfetti

Gezegenlerin, yıldızlara olan uzaklığı ve yörüngedeki hızları, o gezegenin Güneş sisteminin uzun zamandır bir parçası olup olmadığı gibi değerli bilgileri içinde barındıran kritik bilgilerdir. Güneş sisteminin ötesindeki uzak gezegenler hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar yürüten astronomlar, GJ 3470b isimli gezegenin, daha önce keşfedilen benzer büyüklükteki GJ 436b'den 100 kat daha hızlı kütle kaybına uğradığını keşfettiler.

Astronomy & Astrophysics'de bugün yayınlanan haberde gezegenlerin nasıl geliştiği hakkında bazı kritik bilgiler ve gözlemler paylaşıldı. PanCET adı verilen çalışmayla ultraviyole, optik ve kızılötesi ışınlar kullanılarak 20 ayrı gezegenin atmosferlerinin ölçülmesi amaçlanıyor. PanCET, aynı zamanda Hubble Uzay Teleskobu ile yapılacak en büyük dış gözlem programı özelliğini taşıyor.

Gökbilimciler, yaptıkları çalışmalarda gezegenlerin buharlaşma yoluyla uğradığı kütle kaybını ele alıyorlar. Yıldızlarına yakın olan gezegenlerin, sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı, atmosferlerinin buharlaşarak kütle kaybına uğradığı düşünülüyor.

Araştırmalarda Dünya'ya benzer büyüklükte olan birçok gezegene rastlanmasına rağmen, Neptün'e benzer büyüklükte (Dünya'nın neredeyse 4 katı) rastlanan gezegen sayısı hayli az. Bu da büyük gezegenlerin atmosferlerini kaybettikleri ve ardından daha küçük gezenler haline geldikleri fikrini düşündürtüyor.

Yapılan gözlemlerdeki en büyük zorluk ise gezegenlerin uzaklığı. Gözlemlerin ultraviyole ışınlar ile yapılmasından dolayı, Dünya'dan en fazla 150 ışık yılı uzaklıktaki noktalar gözlemlenebiliyor. Keşfedilen GJ 3470b'nin Dünya'ya olan uzaklığı ise 96 ışık yılı uzaklıkta.

Haberde paylaşılan çalışmada, GJ 3470n'nin büyük miktarda kütle kaybeden bir gezegen olduğu ve eksozfer tabakasının daha önce keşfedilen GJ 436b'den çok daha küçük olduğu açıklandı. Elde edilen sonuçlar arasında; GJ 436b'nin yıldızının 4 milyar ile 8 milyar arasında bir yaşta olduğu, GJ 3470b'nin yıldızının yaklaşık 2 milyar yaşında olduğu, genç yıldızların daha güçlü olup gezegenlerin atmosferlerini daha fazla ısıttığı sonuçları da yer alıyor.

Çalışmayı yürüten ekibe göre GJ 3470b'nin toplam kütle kaybı yaklaşık %35 ve GJ 3470b, birkaç milyar yıl sonra tüm gazlarını kaybederek kayalık bir gezegen haline gelebilir. Yapılan çalışma gezegenlerin nasıl şekillendiği hakkında büyük bilgiler verebilir.

Projenin ilerleyen safhalarında, ultraviyole ışığın yerine kızılötesi ışık kullanılarak daha geniş bir gözlem yapılması hedefleniyor.