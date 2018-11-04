Hubble, Uzay Boşluğunda Gülümseyen Bir Surat Fotoğrafladı

NASA'nın uzaydaki en keskin gözü konumunda olan Hubble, uzaya dair ilgi çekici ve eğlenceli fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

Uzaya, gezegenlere, yıldızlara ve galaksilere dair bilgimiz, biz sürekli geliştiğini düşünsek de hala oldukça sığ seviyede çünkü sonsuz bir evreni anlamaya çalışmak söz konusu olunca işler o kadar da kolay ilerlemiyor. İnsanın uzaya dair sürekli artan ilgisini ise uzak galaksilerden gelen görüntüler canlı tutuyor.

NASA'nın en önemli gözcülerinden olan Hubble uzay teleskobu ise zaman zaman yolladığı eğlenceli görüntülerle, uzaya ilgisi olanların keyfini yerine getiriyor.

Hubble'dan gelen son görüntü ise uzay boşluğunda parlayan devasa bir gülen surat. Bu eğlenceli surat görüntüsü, SDSS J0952+3434 olarak anılan ve hayli uzağımızda bulunan bir galaksi kümesinden geliyor.

Tabii ki görüntünün 'uzay boşluğunda gülümseyen bir surat' olmaktan daha önemli getirileri de var ve yıldızların oluşumuna dair devam eden araştırmalarda bilim insanları bu görüntülerden faydalanacak.